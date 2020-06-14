Парижские полицейские устроили ночную манифестацию у Триумфальной арки

Французские полицейские провели незаявленную манифестацию в ночь с субботы на воскресенье. Акция состоялась после завершения дневных демонстраций против полицейского насилия и накануне телевизионного обращения президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом 14 июня сообщает агентство Reuters.

Реклама Читать далее

Несколько десятков полицейских собрались около полуночи перед Триумфальной аркой на площади Звезды в Париже, чтобы выразить недовольство заявлениями министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который запретил удушающие приемы при задержании и пообещал бороться с расизмом в рядах полиции. При включенных мигалках полицейские спели «Марсельезу» и бросили на землю наручники.

Полицейские считают, что глава МВД должен был поддержать полицейских, рискующих жизнью и здоровьем при задержании преступников. Однако заявления Кастанера были восприняты рядовыми сотрудниками полиции как дистанцирование министра от своих подчиненных и поддержка звучащих в их адрес обвинений в расизме.

В пятницу в Париже, а ранее в нескольких других городах Франции, уже прошли акции полицейских профсоюзов под лозунгом «Полицейские не расисты». После этого Кристоф Кастанер принял представителей полицейских профсоюзов и признал «глупость» и «бестактность» некоторых заявлений, но подтвердил решение запретить тактику удушения во время задержаний.

В субботу, 13 июня, в Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия. Одним из организаторов выступил комитет памяти Адама Траоре — 24-летнего чернокожего француза, погибшего при задержании в 2016 году. Акция закончилась стычками с полицией. Не менее 26 были задержаны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться