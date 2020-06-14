Французская железнодорожная компания SNCF потеряла 4 миллиарда евро за эпидемию коронавируса

Французская национальная железнодорожная компания SNCF оценила свои потери во время пандемии коронавируса в четыре миллиарда евро. Об этом в воскресенье, 14 июня, в интервью газете Journal du dimanche заявил президент компании Жан-Пьер Фаранду. По словам топ-менеджера, SNCF не планирует увольнять сотрудников из-за экономических последствий эпидемии.

Реклама Читать далее

Как отметил Жан-Пьер Фаранду, за два месяца действия карантинных мер во Франции количество клиентов, которые воспользовались скоростными поездами TGV, упало на 99%. «Мы также зафиксировали серьезные потери на пригородных линиях. Меньше всего пострадали грузовые перевозки. Там нам удалось выполнить около 60% рейсов», — заявил он в разговоре с журналистами.

Глава компании подчеркнул, что в SNCF не планируют увольнять сотрудников, чтобы снизить расходы и возместить потери. При этом быстрого восстановления объема перевозок после отмены карантинных мер не произошло. По данным перевозчика, на июль забронировано в пять раз меньше билетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее SNCF уже отчиталась о том, что объем упущенной прибыли от забастовок против пенсионной реформы составил около миллиарда евро. Таким образом, всего с конца 2019 года SNCF потеряла пять миллиардов евро.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться