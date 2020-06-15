В Дижоне произошли столкновения между выходцами из Чечни и наркодилерами

В Дижоне на этих выходных произошли столкновения между выходцами из Чечни и местными наркодилерами

По меньшей мере 12 человек пострадали в минувшие выходные в Дижоне при столкновениях между наркоторговцами и выходцами из Чечни, сообщает France 3.

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Как рассказали представители чеченской диаспоры местным СМИ, конфликт вспыхнул после того, как наркодилеры в Дижоне избили 16-летнего чеченца. Молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

Три ночи подряд десятки чеченцев со всей Франции собираются в Дижоне. Телеканал France 3 отмечает, что это похоже на «операцию по устрашению» местных наркоторговцев. По данным France Bleu, чеченцы утверждают, что «хотят напугать дилеров из Магриба». Они рассчитывают, что избивших подростка «накажет собственная коммьюнити».

В ночь с пятницы на субботу выходцы из Чечни напали на своих противников в дижонской кальянной Le Black Pearl. Журналисты сообщают, что нападавшие были вооружены металлическими прутьями, ножами, молотками, отвертками и бейсбольными битами. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона участников беспорядков. В прокуратуре сообщили, что около 10 человек получили ранения, некоторые серьезно пострадали. Отмечается, что в ту же ночь беспорядки произошли в дижонском квартале Grésilles. Никто не был задержан.

Как рассказали сами чеченцы, в ночь с пятницы на субботу в Дижоне прошли переговоры между противоборствующими сторонами. Однако в ходе переговоров «неизвестные» обстреляли машины чеченцев и наркодилеров из бутафорского оружия. В ту же ночь неизвестный получил огнестрельное ранение в квартале Grésilles. Сообщается, что инцидент связан с конфликтом между представителями чеченской диаспоры и наркодилерами.

Выходцы из Чечни рассказали, что «дижонские банды» назначили им встречу в воскресенье вечером, но никто из наркоторговцев не пришел. Журналисты отмечают, что минувшим вечером на место прибыли десятки полицейских в штатском и жандармерия.

Выходцы из Чечни утверждают, что их цель — обезопасить земляков, проживающих в Дижоне, и они намерены возвращаться сюда, чтобы завершить дело. Они сообщили полиции, что «не имеют ничего против полицейских», но имеют «проблему» с местными наркодилерами. «Мы не хотели беспокоить дижонцев, нам жаль, мы напугали людей», — сказал один из выходцев из Чечни France 3. Другой заявил, что они не собираются никого убивать.В город было направлено полицейское подкрепление.

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