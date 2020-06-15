«Лечите наши больницы»: почему бастуют французские медики.

16 июня во Франции пройдет всеобщая забастовка медицинских работников. Беспрецедентное по мощи забастовочное движение началось более года назад и было прервано эпидемией коронавируса. С тех пор правительство не раз объявляло о срочных мерах помощи работникам отрасли здравоохранения, однако им эти меры кажутся недостаточными. Почему французские медики оказались «на грани срыва» и чем «больны французские больницы» — в материале RFI.

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Любой попавший в больницу француз привык к вежливости и неподдельной приветливости персонала. Несмотря на постоянную занятость, особое внимание врачи и медсестры уделяют пожилым. Так было до недавнего времени. Однако в последнее время пациенты все чаще замечают усталость на лицах интернов, полное безразличие медсестер и долгие часы ожидания приема. У входа или прямо на стенах клиник нередко можно прочесть граффити: «Медики на грани срыва». В марте прошлого года во Франции началось мощное забастовочное движение медиков – беспрецедентное по своей длительности и охвату.

Прочувствовав проблемы врачей «на собственной шкуре», большинство французов поддержали забастовочное движение, несмотря на возникшие трудности с получением необходимой медицинской помощи. Потом началась эпидемия коронавируса. Французские медики, как и во всем мире, проявляли чудеса героизма, а сограждане благодарили их, хлопая ежедневно из окон пару минут в день. Теперь страна медленно возвращается к привычной жизни. Визиты друзей, походы в магазин, возможность наконец-то отвести детей в школу.

Но французские медики не хотят возврата к прежнему. Напротив, они боятся, что назревавшие годами проблемы, вскрывшиеся словно запущенный гнойный нарыв во время эпидемии, не будут решены, погрязнув в бесконечной французской бюрократии и привычном словоблудии политиков.

16 июня во Франции проходит новая забастовка. О ней объявили сразу пять основных профсоюзов медицинских работников страны, а также недавно возникшие объединения: интернов, реаниматологов, работников скорой помощи, медсестер, акушерок и так далее. Принять участие в манифестациях медики пригласили не только своих коллег, но и пациентов. Среди выбранных лозунгов будут следующие: «Больница умерла», «У нас больше нет сил», «Мы не волшебники» и «Черный гнев белых халатов».

Почему же французские медики чувствуют себя так плохо? Вот несколько ответов в цифрах.

Одна из самых низких зарплат в Европе

Работающие в государственном секторе медики уже давно требуют повышения зарплат. Естественно, их зарплаты намного ниже, чем в частных клиниках и кабинетах, но это не единственное отставание в доходах. Согласно опубликованной статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), французские медсестры получают намного меньше своих европейских коллег из экономически развитых стран. Франция занимает 22-е место из 33-х в Европе. Ее намного опережают Испания, Германия, Великобритания, Италия.

По подсчетам той же организации, средний доход представителей младшего медицинского персонала (включая медсестер) во Франции ниже, чем средняя заработная плата по стране. Таким образом, Франция вошла в пятерку европейских стран с самым низким уровнем жизни медсестер. При этом французские медики работают гораздо больше, чем пресловутые 35 часов в неделю: их официальный график — в среднем 60 часов в неделю.

Согласно данным на 2016 год Департамента статистических исследований (Drees) министерства здравоохранения Франции, средняя заработная плата медсестры в государственных больницах составляла 2305 евро в месяц, а санитарки – 1781 евро в месяц.

Конечно, французские врачи получают намного больше, чем французы со средним доходом. Однако их зарплаты в государственном секторе гораздо ниже, чем у коллег из самых развитых стран ЕС, а также Канады и США. Так, например, врачи государственных больниц Германии зарабатывают в 3,3 раза больше, чем среднестатистический немец. Во Франции – лишь в 2,2 раза больше средней зарплаты.

В ответ на начало забастовочного движения правительство Франции пообещало выплачивать медикам премии: премия «за риск» 100 евро в месяц для работников скорой помощи, 100 евро в месяц сиделкам и санитарам, ухаживающим за престарелыми больными, 800 евро в год медсестрам и младшему медицинскому персоналу, живущим в Париже и других крупных городах, где цены на жилье и продукты питания выше, чем в провинции. Во время эпидемии коронавируса правительство решило выплатить специальную премию всем медработникам, которая составит от 500 до 1500 евро.

Но медики не удовлетворены этими мерами, они требуют «настоящего» повышения зарплат.

Закрытие государственных больниц

Одна из главных проблем французского здравоохранения – сокращение койко-мест в больницах.

В министерстве здравоохранения объясняют, что это связано с научным прогрессом в области медицины, когда перенесшие операцию пациенты могут сразу выписываться домой, переходя на амбулаторное лечение. Такое стало возможным для множества несложных операций. Благодаря этому с 2013 года в государственных больницах Франции было сокращено 17,5 тысяч мест.

Переход на амбулаторное лечение во Франции был совершен позднее, чем в других странах ЕС, поэтому, согласно статистике ОБСЕ, по количеству мест в больницах на долю населения, ситуация во Франции не такая уж плохая: 6 койко-мест на 1000 человек, тогда как в Швеции, например, всего 2 места на 1000 человек. В среднем по ЕС эта цифра составляет 5 мест на тысячу жителей. На первом же месте по числу койко-мест стоит Германия – 500 тысяч, что составляет 8,3 на 1000 человек. Неслучайно, именно Германия оказалась наиболее подготовленной к эпидемии коронавируса, реанимации там не были переполнены, как во Франции. Германия даже приняла несколько десятков пациентов из восточных регионов своего французского соседа.

Однако сокращение мест во французских больницах связано не только с переходом на более дешевое амбулаторное лечение. Следуя все той же логике экономии бюджета, по всей стране закрываются мелкие медицинские учреждения, происходит так называемое «укрупнение».

Согласно публикации профессионального издания Le Quotidien du médecin, в 2017 году французские больницы насчитывали менее 400 тысяч койко-мест. Это на 69 тысяч менье, чем в 2003. Несмотря на ежегодный прирост населения, за последние 20 лет Франция «потеряла» около 100 тысяч мест в больницах.

Закрываются и родильные дома: согласно последней доступной статистике, с 2016 по 2017 год во Франции было закрыто 502 родильных отделения.

Сокращается количество мест в отделениях скорой помощи при больницах, при том что количество обращений в «неотложку» неуклонно растет в последние 20 лет.

Закрытие больниц и поликлиник в малонаселенных пунктах приводит к тому, что жителям провинции зачастую приходится ждать несколько месяцев, чтобы попасть на консультацию к специалисту или сделать дорогостоящее обследование (рентген, МРТ и так далее). При этом часто в таких регионах нет возможности обратиться в частный кабинет.

Французские медики уже несколько лет бьют в набат, но меняющиеся президенты и правительства остаются глухи к их требованиям, руководствуясь лишь одним мотивом – сокращением дефицита и долга государственной системы социального и медицинского страхования (Sécurité sociale). В прошлом году общий дефицит в системе составил 1,9 миллиарда евро (большая часть этой суммы приходится именно на медицинское страхование). В этом году из-за эпидемии общий дефицит грозит вырасти, по последним оценкам правительства, до 52 (!) миллиардов. Накопленный долг составляет 45 миллиардов евро.

Парадоксально, но именно эпидемия коронавируса выявила все недостатки французской системы здравоохранения. Связанный с коронавирусом кризис показал, что больницы Франции не готовы на случай другой возможной эпидемии. Эмманюэль Макрон торжественно пообещал медикам провести серьезную реформу. Однако, как показывает практика, после двух месяцев ожесточенной борьбы с вирусом, жизнь медиков постепенно возвращается в прежнее русло, а вместе с нею – и прежние проблемы.

Нехватка медицинского персонала

Но не только государственная программа сокращения расходов приводит к закрытию больниц: низкие зарплаты и растущая нагрузка на медперсонал в государственных клиниках все чаще приводит к тому, что работники сами увольняются и уходят работать в частные кабинеты или больницы.

Как заявил в интервью телеканалу BFM-TV генеральный директор управления больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс (AP-HP) Мартен Ирш (Martin Hirch), в октябре 2019 года из 20 тысяч существующих койко-мест около 900 были закрыты из-за нехватки персонала. Сотни должностей в государственных больницах остаются вакантными, потому что никто не хочет там работать. Особенно в Парижском регионе не хватает медсестер. Эти проблемы «прежде всего связаны с низкой зарплатой, особенно если вы живете в Иль-де-Франс, и многие уходят в частный сектор», – объяснил он.

Из-за острой нехватки персонала очень часто медики не могут взять полный отпуск или отгулы. По словам представителя Национального профсоюза младшего медицинского персонала (SNPI) Тьерри Амуру, только в Париже у медсестер в совокупности скопился миллион дней положенного отдыха, которые они не могут использовать.

Бюрократизация работы

Основной причиной возмущения бастующих медиков является проводимая в течение нескольких лет реформа финансирования государственных больниц. Она основана на определении расценок за оказанные медицинские услуги, так называемая «тарификация медицинского акта» (T2A или tarification à l’activité). Если раньше каждое государственное медицинское учреждение получало фиксированные дотации, то теперь их сумма зависит от количества оказанных медицинских услуг.

Это очень сложный механизм подсчета, но сводится он к тому, что министерство здравоохранения определяет тарифы на каждый медицинский акт, чтобы определить, какую общую сумму дотации выделить конкретной больнице. В итоге, дирекция каждого медицинского учреждения вынуждена заставлять врачей и медсестер заполнять формуляры с подробным описанием выполненной работы.

Это, с одной стороны, отнимает огромное количество времени у медперсонала, которое они бы предпочли потратить на лечение больных, а не на выполнение административных функций. С другой стороны, дирекции больниц иногда приходится делать выбор не в пользу самого эффективного метода лечения, а в пользу того, который принесет больнице наибольший доход.

«Мы хотим отмены системы «тарификации медицинского акта», которая заставляет нас выбирать «количественную медицину» вместо того, чтобы заниматься качественной», – рассказал в интервью газете Le Figaro врач-ревматолог больницы Сент-Анн в Париже. «Например, если у больного диабетом проблемы с сосудами на ногах, то для больницы рентабельнее ампутировать ему ногу, нежели неделями делать ему перевязки в попытках ее спасти», – объясняет медик.

Реформа финансирования государственных больниц во Франции вводилась прогрессивно, начиная с 2004 года, а к 2012-му госбольницы перешли на 100-процентное финансирование по системе T2A. И начиная с 2012 возмущение врачей только росло. В ответ на недовольство правительство Макрона начало разрабатывать новую реформу финансирования, но на это уйдет еще немало времени.

В разгар эпидемии коронавируса в переполненных пациентами французских больницах на время забыли о тарифах и формулярах, речь шла лишь о спасении больных. Но теперь, как рассказали RFI врачи и медсестры, «все вернулось на круги своя», и их надежды на то, что что-то изменится, у них пропали. Отсюда – готовность массово выйти на манифестацию 16 июня.

Проблемы бюрократии в государственном медицинском секторе заключаются не только в этом. Врачи обязаны подчиняться двойной иерархии – административной (дирекции, отделу кадров, указаниям профильного министерства) и медицинской (своему непосредственному начальству). Очень часто требования этих двух иерархий взаимоисключающие, рассказал RFI один медик. А главврач государственной клиники оказывается на линии пересечения медицинской и административной логик, каждой из которых он обязан подчиняться, не имея той автономии и независимости, которая существует в частных клиниках.

Правительство начало консультации

25 мая в министерстве здравоохранения Франции началось обсуждение проблем французской системы здравоохранения между представителями правительства и медицинских профсоюзов. В консультациях, которые продлятся до середины июля, примут участие около 300 представителей двух сторон, в том числе, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр здравоохранения Оливье Веран. По их итогам власти должны разработать план по спасению государственных больниц.

Однако французские медики решили не ждать окончания дебатов и продолжить забастовочное движение, начатое более года назад.

Эмманюэль Макрон торжественно пообещал медикам провести серьезную реформу. REUTERS - Charles Platiau

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