На памятнике де Голлю на севере Франции появилась надпись «работорговец»

На севере Франции в городе Отмон памятник президенту Франции и основателю Пятой республики Шарля де Голля раскрасили краской, а на постаменте написали «работорговец».

На севере Франции в городе Отмон памятник президенту Франции и основателю Пятой республики Шарлю де Голлю раскрасили краской, а на постаменте написали «работорговец». Это уже как минимум вторая подобная акция за последние два дня.

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О том, что бюст Шарля де Голля в городке Отмон пострадал от вандализма, сообщил глава северного региона О-де-Франс Ксавье Бертран. Депутат от правой партии «Республиканцы» опубликовал в своем твиттере две фотографии. На снимках видно, что лицо генерала де Голля закрасили желтой краской, а на постаменте появилась надпись «еsclavagiste» — «работорговец».

«За несколько дней до годовщины “Речи 18 июня”, когда мы должны вспомнить о том, что генерал де Голль поддерживал пламя движения Сопротивления, осквернение памятника в Отмоне — возмутительно», — написал политик. По его словам, ответственные должны понести «серьезное наказание».

Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020

За два дня до этого, в ночь на 13 июня, в пригороде Ле Павийон-Су-Буа к северу от Парижа памятник де Голлю тоже измазали краской, так же, как и мемориальную доску в память о битве при Бир-Хакейме во время Второй мировой войны.

Les Pavillons-sous-Bois : la statue du Général de Gaulle dégradée ainsi que la plaque commémorative de la bataille de Bir-Hakeim. Quelle pitié ! pic.twitter.com/aOIQdRrLyU — Philippe Dallier (@philippedallier) June 13, 2020

Бюсты де Голля во Франции начали замазывать краской на фоне происходящих в США и Европе манифестаций против расизма, а также вновь вспыхнувших споров об истории колониализма, работорговли и памятников деятелям прошлого.

«Республика не сотрет из своей истории ни одного следа и ни одного имени. Республика не свергнет ни одного памятника», —заявил накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации.

В четверг — в день 80-летия знаменитой «Речи 18 июня», которую Шарль де Голль произнес из Лондона в эфире BBC, призвав французов участвовать в Сопротивлении, — Эмманюэль Макрон приедет в столицу Великобритании, чтобы отметить эту годовщину.

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