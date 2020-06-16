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Беспорядки на акции протеста медиков в Париже: фотографии

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Полиция применила против активистов слезоточивый газ
Полиция применила против активистов слезоточивый газ REUTERS - CHARLES PLATIAU
RFI

В Париже и других городах Франции во вторник, 16 мая, прошли акции протеста медицинских работников. Участники манифестаций потребовали создать новые рабочие места в больницах и повысить заработную плату на 300–400 евро. В конце парижской акции протеста присоединившиеся к ней радикальные активисты, предположительно состоящие в движении Black Bloc, устроили беспорядки в центре столицы.

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По данным французских журналистов, активисты в черном жгли мусорные баки, доски, а также переворачивали машины
По данным французских журналистов, активисты в черном жгли мусорные баки, доски, а также переворачивали машины REUTERS - CHARLES PLATIAU
Организаторы акции подчеркнули, что медики не имеют отношения к беспорядкам, и возложили ответственность за них на радикалов
Организаторы акции подчеркнули, что медики не имеют отношения к беспорядкам, и возложили ответственность за них на радикалов AFP - ALAIN JOCARD
В полиции отчитались о 16 задержаниях
В полиции отчитались о 16 задержаниях AP - Thibault Camus
Сотрудники французских больниц призвали провести новые крупные акции протеста, чтобы добиться уступок от властей
Сотрудники французских больниц призвали провести новые крупные акции протеста, чтобы добиться уступок от властей AP - Christophe Ena

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