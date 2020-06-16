Беспорядки на акции протеста медиков в Париже: фотографии

Полиция применила против активистов слезоточивый газ REUTERS - CHARLES PLATIAU

RFI

В Париже и других городах Франции во вторник, 16 мая, прошли акции протеста медицинских работников. Участники манифестаций потребовали создать новые рабочие места в больницах и повысить заработную плату на 300–400 евро. В конце парижской акции протеста присоединившиеся к ней радикальные активисты, предположительно состоящие в движении Black Bloc, устроили беспорядки в центре столицы.