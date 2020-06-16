Больше риска, чем пользы: во Франции идея сбора этнической статистики вызвала полемику

Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай выступила с предложением начать дебаты о возможности сбора в стране статистических данных об этническом и расовом происхождении. Этническая статистика во Франции запрещена законодательно, и предложение вызвало бурную полемику как среди оппозиционных политиков, так и в правящем большинстве. Позже президент Эмманюэль Макрон заявил, что не хочет на данном этапе начинать дебаты по столь спорному вопросу.

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Статистика поможет бороться с расизмом

«Мы сегодня расплачиваемся за исчезновение республиканского универсализма», — написала на страницах Le Monde официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай. В колонке, которую газета опубликовала 13 июня, французский политик сенегальского происхождения рассказала о том, как в 16-летнем возрасте приехала во Францию и стала жертвой расизма. «Но ни политические институты, ни само общество не одобряли этот расизм, будь он явным или неосознанным», — написала Сибет Ндиай.

Хоть на государственном уровне расизм отсутствует, но в самом обществе, по мнению политика, существует проблема дискриминации, которая не решена до сих пор. Сибет Ндиай полагает, что одним из способов ее решения может стать ведение статистики по этническому признаку. В понедельник в интервью радиостанции France Inter она заявила, что такая статистика «позволила бы примирить два лагеря общества, которые вечно спорят между собой: одни говорят о том, что чернокожие и арабы лишены доступа к чему бы то ни было, другие утверждают, что такой проблемы нет». По ее словам, статистика по этническому признаку предоставила бы более «объективные» данные, с помощью которых можно было бы понять реальную ситуацию.

Больше риска, чем пользы

Однако дебаты продлились недолго. Как сообщает агентство France-Presse, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник своим советникам, что не хочет «начинать на данном этапе» дебаты по этнической статистике в то время, как внутри правительства нет однозначной позиции по этому вопросу.

Ранее предложение официального представителя французского правительства о «спокойных и конструктивных дебатах» вызвало бурную полемику. В воскресенье Национальная комиссия по правам человека высказалась против этнической статистики, полагая, что признание государством этнических или расовых категорий может привести к их стигматизации.

Одной из первых на предложение Ндиай отреагировала Марин Ле Пен. Вечером 14 июня в эфире телеканала LCI лидер крайне правых заявила, что придерживается «республиканских взглядов». «Я против этнической статистически, я прекрасно знаю, что эти данные, на самом деле, используются для позитивной дискриминации по-американски», — заявила политик. (Термин позитивной дискриминации впервые был использован на государственном уровне в указе президента США Джона Кеннеди в 1961 году, он предоставлял преимущественные права темнокожим с целью побороть неравенство).

Предложение Сибет Ндиай вызвало критику и со стороны ее однопартийцев. Кандидат от правящей президентской партии «Вперед, Республика» на пост мэра Парижа, бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен, назвала это предложение скорее «рискованным, чем полезным».

В понедельник в эфире радиостанции France Info министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что этническая статистика противоречит «французскому универсализму, когда француз является французом, независимо от расы, религии, происхождения». «Этническая статистика нанесет ущерб республиканскому универсализму, одному из самых ценных благ, объединяющих французскую нацию», — заявил Брюно Ле Мэр.

Дебаты прошлого и закон

В январе 2017 года в ходе предвыборной президентской кампании Брюно Ле Мэр в прямом эфире радиостанции France Inter с удивлением узнал от одного из слушателей о том, что поддерживаемый им кандидат в президенты Франсуа Фийон выступает за снятие запрета на этническую статистику. Брюно Ле Мэр тогда был одним из лидеров правой партии «Республиканцы», а после победы Макрона на выборах вошел в правительство нового президента.

«Вас не шокирует то, что ваш кандидат, Франсуа Фийон, хочет ввести этническую статистику, чтобы узнать реальную ситуацию о населении Франции?» — спросил радиослушатель Брюно Ле Мэра, который ответил, что не видел, чтобы Франсуа Фийон выступал за эту идею. «Но проверю, я могу ошибаться», — заявил тогда правый политик. На уточняющий вопрос о его собственной позиции относительно этнической статистики Брюно Ле Мэр тогда ответил, что это для него «не приоритетно».

В сентябре 2015 года бывший премьер-министр Франсуа Фийон в интервью воскресной газете JDD заявил, что этническая статистика — это табу, от которого необходимо избавиться. В своей программе по миграционной политике за 2014 год он в частности предложил ввести такую статистику, чтобы узнать, кого Франция «принимает, кем становятся эти люди и как интегрируются». «В противном случае мы откажемся видеть реальность. Это то, что разжигает гнев наших сограждан, которые видят огромную пропасть между разговорами о необходимости интеграции и реальностью того, что они испытывают каждый день», — заявил правый политик.

Во Франции 6 января 1978 года был принят закон об обработке данных и индивидуальных свободах. Он запрещает сбор и обработку данных, которые прямо или косвенно свидетельствуют о расовой и этнической принадлежности.

Закон предполагает ряд исключений: статистику могут собирать исследователи и учреждения под строгим контролем и по разрешению Национальной комиссии по вопросам информационных технологий и свобод CNIL, которая уполномочена изучать соответствующие конкретные запросы.

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