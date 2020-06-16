Во Франции медики провели первый всеобщий день протеста после карантина

В этот вторник, 16 июня, десятки тысяч французских медработников вышли на манифестации, потребовав от правительства выполнения обещаний по «спасению» системы здравоохранения и государственных больниц. Врачи, медсестры и младший медперсонал требуют от властей радикального изменения политики, масштабных инвестиций, улучшения условий труда и увеличения зарплат. Медики решили возобновить забастовки и протестное движение, начавшееся в больницах больше года назад, после санитарного кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

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В Париже, по данным полиции, 18 000 медиков приняли участие в манифестации от министерства здравоохранения до эспланады Инвалидов. Акцию омрачили беспорядки, вспыхнувшие в самом конце шествия. По данным полиции, к рядам медиков примкнули 250-300 радикалов-погромщиков, вступивших в стычки со стражами порядка. Полиция применила слезоточивый газ. Задержано более 30 человек, сообщила префектура Парижа. Инцидентами с участием экстремистов были омрачены также манифестации медработников в Лилле, Нанте и Тулузе.

Опрошенные корреспондентами France-Presse и BFM TV медики, участвовавшие в манифестации, заявили о своем возмущении действиями погромщиков.

►Причины негодования и требования французских медиков — подробно

Всего во Франции в этот вторник прошло порядка 250 демонстраций медработников. Многотысячными были шествия в Тулузе, Лионе, Нанте, Бордо и Страсбурге, Гренобле и Марселе. Как отмечает AFP, акции были более массовыми по сравнению с теми, которые прошли в последний перед карантином общенациональный день протеста французских медиков 14 февраля.

Как отмечают профсоюзы, медработники намерены использовать общенародную поддержку и признательность для усиления давления на власти. Президенту Макрону профсоюзы напоминают данное им в разгар санитарного кризиса обещание «массированных инвестиций» в систему государственных больниц.

Возобновив протестное движение после карантина, профсоюзы медработников намерены усилить свои позиции на идущих сейчас с правительством консультациях по реформе здравоохранения. Переговоры должны завершиться к началу июля объявлением плана преобразований.

Негодование медиков вызывают тяжелые условия труда и низкие зарплаты, нехватка персонала, сокращение числа койко-мест в больницах, система финансирования лечебных учреждений, процесс «оптимизации» здравоохранения, приводящий к закрытию отделений, небольших клиник и медицинских центров.

Медработники считают недостаточными объявленные властями экстренные меры финансовой поддержки: специальные премии отдельным категориям работников, обещанные еще до карантина, а также единовременные выплаты за работу во время эпидемии: премии до 1500 евро, а также 50-процентное повышение оплаты сверхурочных.

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