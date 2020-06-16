Макрон пообещал локализовать фармацевтическое и медицинское производство во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал принять меры, чтобы перенести во Францию отдельные виды производства в сфере медицины и фармацевтики, чтобы «восстановить независимость» страны в вопросах «технологический, промышленности и здравоохранения». Об этом он объявил во вторник, 16 июня, после посещения лаборатории Sanofi под Лионом.

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«Уже в четверг мы выступим с инициативой о переносе определенных критических производств [во Францию]. Все увидели во время этого кризиса, что самые обычные медикаменты больше не производятся ни во Франции, ни в Европе», — объяснил глава государства.

На создание производственной инфраструктуры Макрон пообещал выделить 200 миллионов евро. Sanofi, в свою очередь, пообещала вложить 610 миллионов евро, чтобы построить новый завод по производству вакцин. Этот завод позволит производить три-четыре вакцины одновременно, тогда сейчас возможно производство только одной.

Французской фармацевтический гигант Sanofi является одним из мировых лидеров в производстве вакцин. В настоящее время компания занимается разработкой двух типов вакцин против COVID-19, их производство планируют запустить в 2021 году.

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