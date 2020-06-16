МВД пообещало «жесткий ответ» на беспорядки в Дижоне с участием чеченцев и наркодилеров

В Дижоне четыре дня не утихают беспорядки, связанные с конфликтом между чеченской общиной и местными наркодилерами

В Дижоне четыре дня не утихают масштабные беспорядки и насилие, связанные с конфликтом между чеченской общиной и местными наркодилерами. В город направили полицейское подкрепление. В МВД обещают «жесткий ответ» на беспорядки и скорейшее привлечение их участников к ответственности.

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Десятки мужчин, вооруженных арматурой и огнестрельным оружием (неизвестно, настоящим или бутафорским), собрались в понедельник вечером в дижонском квартале Грезий (Grésilles), ставшем центром противостояния чеченцев и наркодилеров. Они заявили, что хотят защитить свою «территорию» от «карательных экспедиций» чеченцев. Мужчины стреляли в воздух, подожгли несколько мусорных баков и машин, повредили камеры видеонаблюдения. Участники беспорядков напали на съемочную группу телеканала France 3, машину журналистов закидали камнями.

#Dijon on a voulu raconter ce qui se passait dans le quartier des #Gresilles ce soir dans le journal #France3bourgogne notre métier de #journaliste. On s’est fait agresser par une quinzaine d’individus masqués, battes de baseball, pierres et bouteilles de verre.

Inadmissible ! pic.twitter.com/2CtIdsVXOo — iberrakenepeltier (@dalilapeltier) June 15, 2020

Участники беспорядков напали еще на одного водителя, а его машину отбросили к подожженной баррикаде, сообщили в полиции.

Полицейские и жандармы разогнали участников беспорядков к 22 часам. В операции участвовало элитное подразделение полицейского спецназа RAID, которое задействуют в том числе при терактах и захватах заложников.

Après plusieurs jours de tensions, le RAID est mobilisé à #Dijon avec des moyens importants. Situation calme. pic.twitter.com/DxC0O22r4V — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 16, 2020

В местной префектуре сообщили, что задержаны четверо человек. Отмечается, что в понедельник беспорядки устраивали именно местные жители, а не приезжие чеченцы, в отличие от трех предыдущих дней.

Что происходит в Дижоне?

В пятницу, субботу и воскресенье десятки чеченцев со всей Франции съезжались в Дижон с целью «устрашения» местных наркоторговцев. Они в частности напали на своих противников в кальянной Le Black Pearl. Как рассказывают чеченцы, конфликт вспыхнул после того, как банда наркодилеров жестоко избила их 16-летнего земляка. В результате этих «операций по устрашению» пострадали не менее 12 человек. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

Выходцы из Чечни подчеркивают, что не имеют ничего против полиции, а также не собираются громить город. Они уверяют, что не собираются никого убивать, а хотят заставить «дилеров из Магриба» наказать тех, кто избил подростка. Один из представителей чеченской диаспоры сказал журналистам следующее: «Французские законы не разрешают нам стрелять по людям. Мы здесь не для того, чтобы убивать. (…) Они нас оскорбили, избили одного из наших, мы здесь для того, чтобы их избить». Другой чеченец в разговоре с местными СМИ попросил прощения у дижонцев, которых напугали события минувших выходных.

МВД обещает «жесткий ответ»

На фоне масштабного сведения счетов между наркодилерами и чеченцами во вторник в Дижон прибыл госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес. Он встретился с местными полицейскими, но, как сообщает France 3, не отправился в квартал Грезий, некоторые жители которого жаловались на «бездействие» полиции. В недостаточно жесткой реакции на беспорядки власти обвиняет и правая оппозиция.

Префект полиции региона Бургундия — Франш-Конте Бернар Шмельц отверг обвинения в невмешательстве и излишней мягкости правоохранителей. По его словам, единственно возможная стратегия заключалась в том, чтобы «сдержать и окружить» участников беспорядков с целью избежать худшего. «Местные жители ни в коем случае не были брошены», — заверил префект, добавив, что участники беспорядков понесут ответственность после соответствующих следственных действий.

Мэр Дижона, социалист Франсуа Ребсамен заявил о нехватке полицейских сил в городе. «Правосудие происходит слишком поздно, а у полиции нет средств. Чеченская община сама приехала, чтобы отстаивать свои права», — заявил мэр. «Мы не в Республике, когда происходят такие вещи», — добавил он.

Les violents troubles à l'ordre public et les actes d'intimidation survenus dans l'agglomération dijonnaise sont inadmissibles et appellent une réponse ferme.

De nouveaux renforts seront déployés et tout est fait pour appréhender les mis en cause.https://t.co/Wu72uNczZl — Christophe Castaner (@CCastaner) June 15, 2020

В МВД назвали столкновения минувших дней неприемлемыми и пообещали «жесткий ответ». Для выяснения обстоятельств и выявления всех причастных к беспорядкам и «скорейшего их привлечения к ответственности» ведется расследование, отмечает ведомство.

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