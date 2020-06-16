Штраф и тюремные сроки: партию Ле Пен приговорили по делу о выборах 2012 года

Суд в Париже приговорил к штрафу в 18 750 евро крайне правую партию «Национальное объединение» по делу об избирательной кампании в нижнюю палату парламента 2012 года.

Суд в Париже приговорил к штрафу в 18 750 евро крайне правую партию «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) по делу об избирательной кампании в нижнюю палату парламента 2012 года. При этом партию оправдали по более серьезным обвинениям в мошенничестве при финансировании предвыборной кампании.

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Партию Марин Ле Пен подозревали в намеренном завышении цены на агитматериалы к выборам с целью получения максимально возможной компенсации расходов на предвыборную кампанию из бюджета. Государство выдвигало обвинения в мошенничестве и требовало с «Национального объединения» 11,6 млн евро — всю сумму, возмещенную крайне правым из казны. «Национальное объединение», находящееся в сложной финансовой ситуации, могло бы не оправиться от такого удара. Прокуратура в свою очередь требовала штраф в полмиллиона евро по делу о мошенничестве.

Однако парижский суд не нашел доказательств мошенничества и завышения цен на предвыборные комплекты, включающие в себя плакаты и прочие агитационные материалы.

Впрочем, суд приговорил партию к штрафу в 18 750 евро, признав ее виновной в «сокрытии злоупотребления общественным имуществом». Это максимально возможное наказание по этой статье для юридического лица.

Суд признал партию виновной в том, что она воспользовалась неправомерными преимуществами при сотрудничестве с пиар-компанией Riwal, которая обслуживала предвыборную компанию Нацфронта. Это в частности касается фиктивного найма фирмой двух представителей партии Николя Бэ и Давида Рашлина, а также многомиллионного беспроцентного кредита, выданного компанией Riwal партии на три года. Суд счел, что это «подорвало доверие граждан к политической системе» и нанесло урон демократии.

Помимо этого суд приговорил главу компании Riwal Фредерика Шатийона к двум с половиной годам тюрьмы, в том числе к 10 месяцам реального заключения, и к 250 тысячам евро штрафа за мошенничество и «злоупотребление общественным имуществом» во вред собственной компании.

Специалиста по юридическим вопросам «Национального объединения», евродепутата Жан-Франсуа Жальха суд приговорил к двум годам тюрьмы (в том числе к 6 месяцам реального заключения) и пяти годам запрета занимать выборные должности. Суд счел, что Жальх стоял за фиктивной финансовой схемой. Казначея партии Валлерана де Сен-Жюста приговорили к шести месяцам условно за участие в той же схеме. Еще трех соратников Шатийона приговорили к условным срокам от одного до двух лет.

У подсудимых и прокуратуры есть 20 дней на то, чтобы обжаловать это судебное решение.

Тем временем Марин Ле Пен 16 июня отправилась в Дижон, где четыре дня подряд не утихали беспорядки, связанные с конфликтом между местными наркоторговцами и чеченской общиной.

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