В Дижоне стихли беспорядки, но местные жители жалуются на невмешательство властей

Полицейские в квартале Грязи в Дижоне, где в течение трех дней происходили беспорядки, связанные с конфликтом между чеченской общиной и местными наркодилерами, 16 июня 2020.

После четырех ночей массовых беспорядков во французском Дижоне в город во вторник вечером прибыли еще 150 полицейских и жандармов. В среду, 17 июня, в городе снова спокойно, однако местные жители говорят, что почувствовали себя брошенными государством. Представители правой и крайне правой оппозиции критикуют реакцию властей — за 10 дней до второго тура муниципальных выборов.

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Прибывший накануне в Дижон госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес встретился с местными полицейскими, однако не поехал в квартал Грезий (Grésilles), где в течение четырех ночей происходили беспорядки, связанные с конфликтом между чеченской общиной и местными наркодилерами.

«Люди почувствовали себя полностью оставленными. Полиция смотрела, но оставила их разбираться между собой. Я против этого. Я не понимаю, как эти люди могли приехать со всей Франции, и никто их не остановил», — цитирует France Info слова местной жительницы Саббы.

В дижонский квартал Грезий во вторник и среду вернулось спокойствие AFP - PHILIPPE DESMAZES

Как пишет Le Monde, «в понедельник после обеда десятки молодых жителей Грезий вышли на улицу в масках и с впечатляющим арсеналом огнестрельного оружия в руках, стреляя в воздух, поджигая машины и призывая чеченцев вернуться через видео в соцсетях, — но чеченцы этого не сделали».

«Пожилые хлопали молодым из окна, потому что у них было ощущение, что только они могли их защитить. Мы почувствовали себя брошенными государством, люди решили, что хватит, и молодежь вышла защищаться сама», — цитирует издание 27-летнего жителя Грезий Райана.

По его словам, в течение трех дней беспорядков, когда чеченцы были в Грезий, на въезде в квартал стояли полицейские машины. «Они были в 200 метрах отсюда, но не стали вмешиваться», — рассказал молодой человек. Его чувства разделяют остальные жители квартала.

Как отмечает Le Figaro, у жителей Грезий в Дижоне плохая репутация, в том числе из-за присутствия наркодилеров. Один из пожилых местных жителей рассказал изданию о случающихся в квартале разборках, но уточнил: «Это их дела. Пока они нас не трогают, все в порядке».

«Это никак не связано с наркотрафиком»

Отец избитого чеченского подростка, со своей стороны, рассказал francetvinfo, что произошедшие беспорядки никак не связаны с наркотрафиком. По его словам, его 19-летнего сына (ранее СМИ писали, что подростку 16 лет. — RFI) избили, когда тот вступился за друга. «Его жестоко избили, приставляли пистолет к голове и спине», — сказал 49-летний Зелимхан.

Он пояснил, что его семья не просила никого из чеченской общины приезжать в Дижон, чтобы разобраться с обидчиками молодого человека: «Все распространилось по соцсетям. Мы не просили никого приезжать. Люди спонтанно съехались отовсюду». По его словам, семья очень тяжело переживает сложившуюся ситуацию. «Я устал, мои дети шокированы и травмированы. Сейчас стало спокойней, но мы оказались в сложном и щекотливом положении», — добавил он и обратился к французскому правосудию с просьбой найти напавших на его сына.

«Нам угрожали, а полиция то ли надеялась, что все само собой замнется, то ли просто боялась местных группировок. Вот тогда земляки и решили собраться и заставить власть принять соответствующие меры. Дети должны были как-то ходить в школу, в спортзал, передвигаться по городу, жать надо было дальше», — пояснил мужчина в интервью «Кавказ.Реалии». «Я с семьей живу прям в арабском квартале и у меня прекрасные отношения со своими соседями в доме, на работе — везде. Все как один были возмущены этой историей», — сказал он.

«Бернар Кадыров»

Во вторник вечером в город прибыло дополнительное подкрепление: 150 полицейских и жандармов. Накануне, в понедельник, в Дижон были отправлены 110 жандармов мобильного подразделения. «Они останутся в городе столько, сколько потребуется», — пообещал госсекретарь Лоран Нуньес. Он также заявил, что власти «жестко ответят шпане, выставлявшей напоказ оружие, и тем, кто приехал устраивать в Дижоне беспорядки».

Надписи «Да здравствует Путин» в Дижоне, оставленные местными наркодилерами, 15 июня 2020 г. AFP - PHILIPPE DESMAZES

Префекта полиции региона Бургундия — Франш-Конте Бернара Шмельца местные жители, как пишет Le Monde, прозвали «Бернаром Кадыровым» — за отсутствие должной, по их мнению, реакции на происходящее. Сам Шмельц не считает, что полиция бездействовала. По его словам, силы правопорядка использовали единственную возможную стратегию: «сдержать и окружить» участников беспорядков.

Мэр города, социалист Франсуа Ребсамен также выступил против отсутствия у полицейских необходимых средств для эффективного вмешательства. «Выбор не вмешиваться, объясняется присутствием 200-300 серьезно вооруженных людей и риском только накалить напряжение. Расклад сил был неблагоприятным для находящихся на месте полицейских», — заявил местному изданию La Nouvelle République источник в полиции, пожелавший остаться анонимным.

Марин Ле Пен в Дижоне

Представители правой и крайне правой оппозиции увидели в происходящем возможность укрепить свои позиции за десять дней до второго тура муниципальных выборов, намеченного на 28 июня. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен специально приехала во вторник в Дижон.

Глава французских крайне правых Марин Ле Пен в Дижоне, 16 июня 2020 г. AFP - PHILIPPE DESMAZES

Глава французских крайне правых дала пресс-конференцию, в ходе которой провела параллель между проходящими во Франции манифестациями против полицейского насилия и расизма и беспорядками в Дижоне. По ее мнению, речь идет «о расовой ненависти под прикрытием антирасизма и об антифранцузской ненависти среди диаспор».

Правые «Республиканцы» и партия Марин Ле Пен призывают власти выслать из страны всех иностранцев, причастных к беспорядкам. «И запретить им возвращаться», — потребовала глава «Национального объединения» в ходе пресс-конференции в Дижоне.

«Ввести мораторий на иммиграцию, провести налоговые расследования об образе жизни подозреваемых, расформировать мафиозные группировки, выслать иностранных преступников: необходимо вернуть потерянные нами территории!», — заявила Ле Пен.

📹 Moratoire sur l'immigration, enquêtes fiscales sur les trains de vie suspects, démantèlement des réseaux mafieux, expulsion des criminels étrangers : il faut reconquérir les territoires perdus de la République ! #Dijon #Nice06 pic.twitter.com/Qx1PmMk4Ig — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 16, 2020

Согласно источникам Le Monde, президент Франции Эмманюэль Макрон якобы попросил главу МВД Кристофа Кастанера и его зама Лорана Нуньеса изучить ситуацию задержанных и идентифицированных в ходе беспорядков чеченцев и рассмотреть вопрос об их высылке из страны. При этом большинство проживающих во Франции чеченцев имеют статус беженцев, что делает их высылку из страны практически невозможной. По закону, для того, чтобы выслать человека, имеющего политическое убежище, необходимо сначала лишить его статуса беженца.

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