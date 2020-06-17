Le Parisien: во Франции участились столкновения с участием чеченских ОПГ

Столкновения между криминальными чеченскими группировками и представителями других диаспор происходят на территории Франции «все чаще» и сопровождаются «беспрецедентными проявлениями насилия».

Столкновения между криминальными чеченскими группировками и представителями других диаспор происходят на территории Франции «все чаще» и сопровождаются «беспрецедентными проявлениями насилия». Об этом говорится в конфиденциальном документе Центрального управления французского уголовного розыска (DCPJ), датированного 16 июня. Отрывки из документа публикует в среду, 17 июня, Le Parisien. Издание отмечает, что французские спецслужбы внимательно следят за представителями чеченской диаспоры.

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«В последние годы участились столкновения между чеченцами и представителями других диаспор, в первую очередь североафриканского происхождения», — цитирует Le Parisien документ отдела разведданных (Sirasco) французского уголовного розыска.

Как отмечает издание, для того, чтобы мобилизовать чеченскую общину после нападения на чеченского подростка в Дижоне, понадобилось лишь несколько слов в фейсбуке. «Их могло бы быть на 200 человек больше, если бы организаторы не сказали “стоп”. При том, что в Дижоне их (чеченцев) лишь около десяти», — цитирует Le Parisien слова анонимного собеседника в полиции.

В пятницу, 12 июня, в Дижон съехались представители чеченской общины со всех концов Франции, а также из Бельгии и Германии. За несколько недель до этого, в конце апреля, около 50 чеченцев провели «карательную экспедицию» в центре для мигрантов возле Труа, на востоке Франции, после драки из-за футбольного матча. Тогда пострадали четыре человека.

«Эти конфликты зачастую относятся к области чести или вытекают из подпольных раскладов на фоне теневой экономики», — говорится в документе французского угрозыска. Как отмечают источники Le Parisien, несмотря на то, что в случае с Дижоном речь не идет о сведении счетов на фоне борьбы за территорию, большинство из участников беспорядков со стороны чеченской диаспоры — «члены преступных группировок».

Именно поэтому дело о беспорядках в Дижоне передали во вторник сотрудникам Центрального управления по борьбе с организованной преступностью (OCLCO), сообщает Le Parisien.

Согласно конфиденциальному документу, «криминальные чеченские сети связаны с широким спектром правонарушений». В ряде регионов, в частности в Эльзасе и на юге Франции, «члены чеченских группировок работают охранниками в ночных клубах, владельцами которых являются выходцы из бандитского мира». «В этом секторе им удалось постепенно избавиться от конкурентов (с помощью насилия при отягчающих обстоятельствах и вымогательств) и развить собственную активность», — подчеркивается к тексте документа.

Таким образом, считают французские спецслужбы, чеченским преступным группировкам постепенно удалось проникнуть в другие криминальные сферы. За несколько лет они смогли «внедриться в квартал Сюрвиль-де-Монтеро-Фо-Йон (Surville-de-Montereau-Fault-Yonne) в парижском регионе с помощью силы, угроз и запугиваний местных жителей и наркодилеров», — говорится в документе. Все это привело к тому, что за представителями чеченской диаспоры «пристально наблюдают» спецслужбы, отмечает Le Parisien.

Кроме того, некоторые члены общины известны властям своими «своим религиозным фундаментализмом». Около 300 выходцев из Чечни находятся сейчас в списке FSPRT, куда вносят подозреваемых в радикализации террористического характера.

Два года назад, в июне 2018 года, около 500 представителей чеченской диаспоры вышли на митинг, осуждающий террористическую атаку, совершенную 12 мая 2018 года в Париже уроженцем Чечни Хамзатом Азимовым. Таким образом чеченская община Франции хотела выразить соболезнования французскому обществу и продемонстрировать, что чеченский народ не имеет ничего общего с радикализмом и терроризмом.

20 июня чеченская диаспора собирается провести новый митинг на площади Бастилии в Париже. Цель акции: «довести до французской общественности, что события в Дижоне 12-15 июня не были разборками чеченцев и арабов», сообщает журнал «ДОШ» со ссылкой на живущего во Франции историка Майрбека Вачагаева. Речь шла «о выяснении отношений между законопослушными гражданами и криминалом», утверждают представители диаспоры.

Внимание французского общества и СМИ приковано к чеченской общине после событий в Дижоне, где в течение четырех дней происходили масштабные беспорядки, связанные с конфликтом между чеченцами и местными наркодилерами. В город направили полицейское подкрепление. Власти Франции пообещали «жесткий ответ» на беспорядки и скорейшее привлечение их участников к ответственности, но оппозиция обвинила правительство в бездействии.

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