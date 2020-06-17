Катрин Денев оправилась от инсульта и возвращается на съемочную площадку

Французская актриса Катрин Денев полностью оправилась от пережитого в ноябре инсульта и с 6 июля возвращается к съемкам картины De son vivant режиссера Эмманюэль Берко. Об этом вечером во вторник, 16 июня, агентству AFP сообщили близкие актрисы, подтвердив информацию, ранее озвученную в эфире телеканала BFMTV.

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Катрин Денев была вынуждена прервать свое участие в съемках после госпитализации в начале ноября 2019 года. Агент актрисы сообщила AFP, что во время съемочного процесса у Денев случился малый ишемический инсульт с обратимыми последствиями.

В ходе лечения близкие Катрин Денев рассказывали, что она «хорошо реагирует на терапию и отдыхает». Они отмечали, что ей повезло, так как ее вовремя госпитализировали.

Катрин Денев родилась в 1943 году. Известность к ней пришла после фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году. За свою карьеру Катрин Денев получила множество престижных кинопремий и снималась у прославленных кинорежиссеров.

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