«Спасите Мориса»: Брижит Бардо вступилась за дикого кабана, которому грозит усыпление

85-летняя звезда французского кинематографа обратилась к префекту полиции департамента Коррез в центре Франции с призывом разрешить одной из местных жительниц оставить у себя дикого кабана по кличке Морис. Дело кабана Мориса рассматривает сейчас административный суд города Тюля, мэром которого когда-то был экс-президент Франции Франсуа Олланд.

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Как сообщает Фонд Брижит Бардо, в 2014 году местная жительница Сильвия Башельри (Sylvia Bachellerie) нашла крохотного раненого поросенка, которому было всего несколько дней, возле своего дома. Она выходила его и попыталась отпустить обратно в лес, но кабан не захотел уходить. Шесть лет спустя Морис весит около 100 килограммов и по-прежнему живет вместе с Сильвией.

После анонимного доноса в 2019 году, женщина обратилась в местную префектуру за официальным разрешением на содержание дикого животного. Однако получила отказ «в связи с незаконным происхождением кабана». Теперь суд должен решить судьбу животного, и по данным Фонда Бардо, кабану Морису может грозить усыпление.

На сайте своего фонда в защиту животных актриса опубликовала текст обращения к префекту полиции Корреза Фредерику Во. «Мой фонд не поддерживает содержание диких животных частными лицами, наоборот, — заявила актриса. — Но в данном случае слишком поздно возвращать животное в природную среду, поэтому мы должны вмешаться, чтобы найти гуманное и устраивающее всех решение».

Сильвия Башельри запустила на сайте change.org петицию под названием: «Спасите Мориса», под которой подписались уже больше 112 тысяч человек, а также денежный сбор, чтобы возместить судебные издержки.

Брижит Бардо оставила кинокарьеру на пике славы — в 38 лет — и посвятила жизнь защите животных. Актриса — вегетарианка, живет на юге Франции с девятью собаками, шестью кошками и мужем и утверждает, что животные ей ближе, чем люди.

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