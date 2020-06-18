Минздрав пообещал локализовать производство парацетамола во Франции

Парацетамол является самым потребляемым лекарством во Франции, однако его главный ингредиент - парацетамоловый порошок - в стране не производится

Министерство здравоохранения Франции заявило о планах перенести всю цепочку производства парацетамола на национальную территорию к 2023 году. Об этом утром в четверг, 18 июня, сообщается в коммюнике ведомства. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон пообещал производить критически важные лекарства в Европе, а не импортировать их из других стран.

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По данным газеты Le Parisien, парацетамол является одним из самых продаваемых во Франции лекарств. Врачи выписывают его чаще, чем какой-либо другой препарат. Однако с 2008 года сам порошок парацетамола во Франции не производится: компания Sanofi занимается только его расфасовкой на заводах, находящихся на территории страны. Главным экспортером парацетамола во Францию являются Индия и Китай.

Как говорится в совместном обращении министра здравоохранения и госсекретаря по вопросам экономики Франции, через три года французские предприятия не будут вынуждены закупать парацетамол в других странах. «Никто не должен думать, что однажды Франция не сможет больше предоставить доступ к лечению и лекарствам каждому», — отметили в ведомствах.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европа должна вынести урок из пандемии коронавируса и производить «стратегически важные» лекарства на своей территории. В частности, во время эпидемии страны Евросоюза не могли обеспечить себя достаточным числом масок. Во Франции в марте было только четыре завода по их производству, а Китай не мог поставить необходимое количество масок всем странам.

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