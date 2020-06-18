Пламя Сопротивления: Париж и Лондон отмечают 80-летие призыва де Голля к французам 18 июня 1940 года

«Пламя французского сопротивления не должно угаснуть, и оно не угаснет». С такими словами 80 лет назад 18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль в эфире британской радиостанции ВВС обратился к французам, призвав их вступать в ряды движения Сопротивления. В этот четверг в Париже и Лондоне проходят памятные торжества по случаю исторического юбилея с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и руководства Великобритании.

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Торжественные мероприятия по случаю 80-летия призыва 18 июня проходят в рамках «Года де Голля», объявленного во Франции. В 2020 году страна отмечает тройной юбилей лидера движения Сопротивления и первого президента Пятой Республики. На этот год приходится также 130-летие со дня рождения Шарля де Голля (22 ноября) и 50-летие его смерти (9 ноября).

Памятные тожества с участием президента Эмманюэля Макрона проходят в столицах Франции и Великобритании.

С утра в Париже программа государственных мероприятий началась во Дворце инвалидов, где расположен Музей армии, а также Музей Сопротивления (Musée de la Libération).

В программе — памятная церемония в «Мемориале сражающейся Франции» (Mémorial de la France combattante), который был открыт в 1960 году Шарлем де Голлем в крепости Мон-Валерьен (Mont Valérien) под Парижем. Здесь в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли более 1000 узников, большинство из которых были участниками движения Сопротивления. Из-за санитарных ограничений на церемонии в мемориале не предусмотрено присутствие публики, зато запланирован авиационный парад: пролет элитных подразделений французских и британских ВВС — Patrouille de France и Red Arrows.

Во второй половине дня 18 июня церемонии с участием президента Макрона продолжатся в Лондоне, откуда 80 лет назад Шарль де Голль обратился к соотечественникам со знаменитым призывом к Сопротивлению нацистской оккупации, вопреки стремлению маршала Петена заключить перемирие с Германией. Речь генерала прозвучала в эфире ВВС на следующий день после его приезда в британскую столицу из Франции. «Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно угаснуть, и оно не угаснет», — этими словами де Голль завершил свое обращение, вошедшее в историю.

22 июня Франция капитулировала, а маршал Петен подписал перемирие с Германией. В этот день Шарль де Голль записал новое радиообращение к французам, которое сохранилось в аудиозаписи.

В британской столице Макрон побывает по приглашению принца Чарльза. В программе визита — вручение городу Лондону ордена Почетного Легиона и встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Французские СМИ отмечают, что это первый зарубежный визит Макрона после 27 февраля, когда в Неаполе прошел франко-итальянский саммит.

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