Призыв к Сопротивлению: юбилей обращения генерала де Голля к французам — в фотографиях
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RFI
Во Франции и Великобритании в этот четверг отметили 80-летний юбилей исторического обращения генерала Шарля де Голль к французам с призывом к сопротивлению нацистской оккупации. Речь, прозвучавшая 18 июня 1940 года в эфире британской радиостанции ВВС, стала отправной точкой в истории французского движения Сопротивления. После памятных мероприятий в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Лондоне, где торжественные церемонии прошли с участием принца Чарльза и премьера Бориса Джонсона.
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С утра 18 июня в Париже программа государственных мероприятий началась во Дворце инвалидов, где расположен Музей армии, а также Музей Освобождения (Musée de la Libération).
Во Дворце инвалидов президент встретился с 99-летним Юбером Жерменом, одним из четырех ныне живущих кавалеров ордена Освобождения (L’ordre de la Libération).
Награжденных этим орденом, который был создан де Голлем в годы войны, во Франции именуют Compagnon de la Libération. В списке награжденных — 1038 человек.
Затем памятная церемония прошла в «Мемориале сражающейся Франции» (Mémorial de la France combattante).
Мемориал был открыт в 1960 году Шарлем де Голлем в крепости Мон-Валерьен (Mont Valérien) под Парижем.
Здесь в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли более 1000 узников, большинство из которых были участниками движения Сопротивления.
На церемонии присутствовал адмирал Ив де Голль, внук Шарля де Голля.
Из-за санитарных ограничений церемония в мемориале прошла в закрытом режиме, без публики.
Церемонию в форте Мон-Валерьен сопровождал авиационный парад.
Пролет совершили элитные подразделения французских и британских ВВС — Patrouille de France и Red Arrows.
Во второй половине дня 18 июня церемонии с участием президента Макрона продолжились в Лондоне, откуда 80 лет назад Шарль де Голль обратился к соотечественникам со знаменитым призывом к Сопротивлению нацистской оккупации.
В британской столице Макрон побывал по приглашению принца Чарльза.
Президент Макрон в ходе памятной церемонии объявил о вручении городу Лондону высшей французской награды — ордена Почетного Легиона.
Французский президент возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю в столице Великобритании.
В Лондоне Эмманюэль Макрон встретился также с британским премьером Борисом Джонсоном.
Как и в Париже, памятные торжества в Лондоне сопровождались франко-британским авиационным парадом.
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