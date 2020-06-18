Призыв к Сопротивлению: юбилей обращения генерала де Голля к французам — в фотографиях

80-летие призыва де Голля к Сопротивлению. Над памятником генералу в Париже пролетают эскадрильи Patrouille de France и Red Arrows 18 июня 2020.

Во Франции и Великобритании в этот четверг отметили 80-летний юбилей исторического обращения генерала Шарля де Голль к французам с призывом к сопротивлению нацистской оккупации. Речь, прозвучавшая 18 июня 1940 года в эфире британской радиостанции ВВС, стала отправной точкой в истории французского движения Сопротивления. После памятных мероприятий в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон побывал в Лондоне, где торжественные церемонии прошли с участием принца Чарльза и премьера Бориса Джонсона.

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С утра 18 июня в Париже программа государственных мероприятий началась во Дворце инвалидов, где расположен Музей армии, а также Музей Освобождения (Musée de la Libération).

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Президент Макрон в "Музее Освобождения". Дворец ивалидов в Париже, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

Во Дворце инвалидов президент встретился с 99-летним Юбером Жерменом, одним из четырех ныне живущих кавалеров ордена Освобождения (L’ordre de la Libération).

99-летний ветеран Сопротивления Юбер Жермен и президент Макрон в "Музее Освобождения" в Париже 18 июня 2020. REUTERS - POOL

Награжденных этим орденом, который был создан де Голлем в годы войны, во Франции именуют Compagnon de la Libération. В списке награжденных — 1038 человек.

Во Дворце инвалидов президент Макрон встретился с 99-летним Юбером Жерменом, одним из четырех ныне живущих кавалеров ордена Освобождения. 18 июня 2020. REUTERS - POOL

Затем памятная церемония прошла в «Мемориале сражающейся Франции» (Mémorial de la France combattante).

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

Мемориал был открыт в 1960 году Шарлем де Голлем в крепости Мон-Валерьен (Mont Valérien) под Парижем.

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

Здесь в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли более 1000 узников, большинство из которых были участниками движения Сопротивления.

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

На церемонии присутствовал адмирал Ив де Голль, внук Шарля де Голля.

На церемонии в "Мемориале сражающейся Франции" присутствовал адмирал Ив де Голль, внук Шарля де Голля. Форт Мон-Валерьен 18 июня 2020. REUTERS - POOL

Из-за санитарных ограничений церемония в мемориале прошла в закрытом режиме, без публики.

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

Церемонию в форте Мон-Валерьен сопровождал авиационный парад.

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Пролет совершили элитные подразделения французских и британских ВВС — Patrouille de France и Red Arrows.

Элитная эскадрилья ВСС Франции Patrouille de France. 80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции". Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - POOL

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Церемония в "Мемориале сражающейся Франции" и авиационный парад. Крепость Мон-Валерьен, 18 июня 2020 REUTERS - CHARLES PLATIAU

Во второй половине дня 18 июня церемонии с участием президента Макрона продолжились в Лондоне, откуда 80 лет назад Шарль де Голль обратился к соотечественникам со знаменитым призывом к Сопротивлению нацистской оккупации.

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Президент Макрон и принц Чарльз в Clarence House в Лондоне 18 июня 2020. REUTERS - POOL

80-летие призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. Президент Макрон и принц Чарльз на Carlton Gardens в Лондоне 18 июня 2020. REUTERS - POOL

В британской столице Макрон побывал по приглашению принца Чарльза.

Президент Макрон и принц Чарльз на церемонии в Carlton Gardens по случаю 80-летия призыва де Голля к Сопротивлению. Лондон, 18 июня 2020. AP - Jonathan Brady

Президент Макрон в ходе памятной церемонии объявил о вручении городу Лондону высшей французской награды — ордена Почетного Легиона.

Принц Чарльз и президент Макрон в Carlton Gardens. Лондон, 18 июня 2020. REUTERS - POOL

Французский президент возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю в столице Великобритании.

Возложение венков к памятнику Шарлю де Голлю в лондонском Carlton Gardens 18 июня 2020 REUTERS - POOL

Памятник Шарлю де Голлю в Лондоне 18 июня 2020 REUTERS - POOL

В Лондоне Эмманюэль Макрон встретился также с британским премьером Борисом Джонсоном.

Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон на Horse Guards Parade в Лондоне. Торжества по случаю 80-летия призыва Шарля де Голля к Сопротивлению. 18 июня 2020. REUTERS - HANNAH MCKAY

Как и в Париже, памятные торжества в Лондоне сопровождались франко-британским авиационным парадом.

Пролет над Лондоном и памятником Уинстону Черчиллю пилотажных групп ВВС Франции и Великобритании The Red Arrows и La Patrouille de France во время встречи Макрона и Джонсона 18 июня 2020. REUTERS - PETER NICHOLLS

Памятник Шарлю де Голлю в Лондоне. 18 июня 2020. REUTERS - POOL

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