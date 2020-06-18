Чеченцы запустили петицию против «клеветы французского государства»

Уроженец Грозного Даньял Жилкаев, проживающий в Ницце, запустил петицию против «клеветы французского государства на чеченскую общину». За два дня, к 18 июня, свои подписи под ней оставили более трех тысяч человек.

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Петиция была запущена на фоне столкновений в Дижоне между представителями чеченской и магрибинской общин. Выходцы из Чечни утверждают, что хотели таким образом добиться справедливости после жестокого избиения чеченского юноши группой наркодилеров.

«Чеченцы объединились против вооруженных наркодилеров, которые ежедневно нападают на местных жителей. Чеченскую общину дискредитировали, потому что правительство не может сознаться в собственной беспомощности перед лицом преступности», — говорится в петиции, адресованной французскому государству, французскому правительству, СМИ и мэру Ниццы Кристиану Эстрози.

Ее автор уверен, что французское государство желает сделать из чеченцев «козлов отпущения». «Политики и СМИ клевещут (на чеченцев), говоря о коммунитаризме, сведении счетов между наркодилерами и борьбе за контроль над территорией», — пишет он.

«Мы стали мишенью (для нападок) в правовом государстве. В стране, которая не смогла нас защитить и заставила добиваться справедливости самостоятельно», — сказано в петиции.

Ее автор напоминает, что из-за войн и преследований чеченцы проживают в разных странах мира, в том числе во Франции, где они «делают все возможное, чтобы интегрироваться».

После столкновений в Дижоне с участием представителей чеченской общины в разных городах Франции были задержаны шестеро выходцев из Чечни. Отмечается, что задержанные уже были известны полиции. После беспорядков в Дижоне завели дело в том числе о покушении на убийство организованной преступной группировкой и насилии при отягчающих обстоятельствах.

По данным местного новостного портала Le Bien Public, вопреки аргументам чеченцев о том, что им пришлось «вершить справедливость самостоятельно» из-за бездействия полиции, после нападения на 19-летнего чеченца не было ни звонков в полицию, ни поданных жалоб.

Накануне издание Le Parisien опубликовало выдержки из конфиденциального документа Центрального управления французского уголовного розыска, где говорится, что столкновения между криминальными чеченскими группировками и представителями других диаспор происходят на территории Франции «все чаще» и сопровождаются «беспрецедентными проявлениями насилия».

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