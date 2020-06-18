Шесть выходцев из Чечни задержали после беспорядков в Дижоне

Для того, чтобы остановить беспорядки, в Дижон отправили несколько сотен бойцов специального отряда полиции

Во Франции после беспорядков в Дижоне задержали шесть выходцев из Чечни. Как сообщило в четверг, 18 июня, агентство France-Presse, их подозревают в покушении на убийство и участии в вооруженной преступной группировке. По данным источника журналистов, ранее они уже попадали в поле зрение полиции.

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Как заявил прокурор Дижона Эрик Матэ, подозреваемых задержали «в нескольких городах». По словам источника, близкого к расследованию, полицейские провели операции в Труа, Сент-Этьене, Труа, Саверне (недалеко от Страсбурга) и самом Дижоне.

По словам представителя властей, прокуратура проводит расследование по статьям «покушение на убийство» и «участие в вооруженной преступной группировке». Личности задержанных правоохранительные органы не уточнили. Как пишет радиостанция France Bleu, один из подозреваемых, помещенных под стражу — мужчина 54 лет.

Как утверждает Europe 1, для того, чтобы вычислить предполагаемых участников беспорядков, полиция использовала видео, размещенные в социальных сетях. На них люди в масках, предположительно принадлежащие к чеченскому или североафриканскому сообществам, стреляют из автоматов и нападают на полицейских.

Беспорядки в Дижоне начались в конце прошлой недели. По данным французских СМИ, в город на востоке Франции приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции. По их словам, конфликт между выходцами из Чечни и Северной Африки произошел после того, как наркодилеры избили 16-летнего чеченца. Отец подростка рассказал журналистам, что произошедшее никак не связано с наркотрафиком, а его семья не просила помощи от представителей чеченской общины.

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