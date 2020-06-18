Air France сократит до 10 тысяч сотрудников из-за эпидемии коронавируса

Потери Air France в первом триместре 2020 года достигли почти двух миллиардов евро

Авиакомпания Air France сократит от семи до 10 тысяч сотрудников для того, чтобы справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Как сообщила в четверг, 18 июня, газета Le Monde, рабочих мест лишатся как пилоты и члены экипажа, так и наземный персонал.

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По данным французских СМИ, большая часть сокращений придется на наземный персонал Air France (от четырех до шести тысяч рабочих мест). В филиале Air France Hop!, который занимается перевозками внутри страны, планируют расторгнуть контракт с более чем половиной сотрудников (1500 из 2700). Это направление в компании называли дефицитным еще до начала кризиса, вызванного COVID-19: в 2019 году Air France потеряла 200 миллионов евро на внутренних рейсах.

Сокращение персонала Air France подтвердил также министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. «Air France будет принимать меры (для сокращения расходов)», — отметил он в эфире радиостанции France Inter. Как заявил политик, государство попросило компанию не принуждать сотрудников уволиться, а достичь соглашений с профсоюзами и договориться о плане по сокращению рабочих мест.

Как утверждает Libération, пилотам, которые приближаются к концу карьеры из-за возраста, предложат значительные компенсации. Так в компании пытаются избежать новых забастовок. Всего Air France может сократить до 400 летчиков, в том числе командиров корабля.

Ранее французские власти заявили, что потратят семь миллиардов евро на спасение национального перевозчика. Однако речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредите, который Air France должен будет вернуть в ближайшие годы. Как утверждает Le Monde, компания должна будет выплачивать миллиард евро в год.

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