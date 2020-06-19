Во Франции префектура требовала доказать «любовь к Франции» для получения вида на жительство

Префектура департамента Эссон в парижском регионе просила написать 30 строк о «любви к Франции» при подаче заявления на вид на жительство. Соответствующая форма появилась 15 июня на портале demarches-simplifiees.fr, позволяющем оформить некоторые документы онлайн. Позже в полиции это требование назвали «личной инициативой» одного из сотрудников и убрали текст с сайта.

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«Пожалуйста, напишите 30 строчек о том, почему вы любите Францию, а в особенности префектуру Эссона и ее сотрудников, и уважаете республиканские ценности», — гласило сообщение на сайте. Под текстом находился формуляр, в который можно было внести необходимые объяснения.

Как рассказали в префектуре Franceinfo, требование доказать свою любовь к Франции появилось на сайте 15 июня. Его добавил в формуляр, который позволяет иностранцам запросить вид на жительство онлайн, один из сотрудников. Представители властей назвали текст «неуместным» и добавили, что 19 июня он был убран с портала.

В префектуре уточнили, что форма для подачи заявления онлайн была составлена «одним сотрудником полиции», которому отвели на это очень мало времени.

Юристы, опрошенные Franceinfo, уточнили, что французские префектуры часто запрашивают у иностранцев документы, не предусмотренные законодательством, чтобы замедлить рассмотрение досье и даже отказать в выдаче документов.

Ранее Русская служба RFI сообщала, что Счетная палата Франции признала миграционное законодательство страны слишком сложным и запутанным. Для подачи документов в префектуры приходится приходить 3–5 раз, а в очереди мигранты проводят до шести часов. «Миграционная политика Франции не соответствует ее экономическим интересам», — отметили представители высшего органа финансового контроля страны.

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