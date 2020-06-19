Конституционный совет Франции отменил наказание за хранение экстремистских видео

Ранее за хранение видео джихадистов во Франции можно было получить до 10 лет тюрьмы

Конституционный совет Франции в своем решении от 19 июня признал, что наказание за хранение видео экстремистского характера противоречит основному закону страны. По мнению членов КС, уголовная ответственность за скачивание видео, размещенных террористами, «непропорционально» ограничивает свободу слова. Ранее закон предусматривал наказание до десяти лет тюрьмы за хранение подобных записей.

Реклама Читать далее

Наказание за хранение видео экстремистского содержание было введено Кассационным судом Франции (высшая судебная инстанция) в январе 2020 года. Согласно его позиции, подозреваемый, скачивающий видео экстремистского характера, автоматически являлся виновным в хранении незаконных материалов, оправдывающих терроризм.

Адвокат Лиги по правам человека Патрис Спинози назвал решение Конституционного совета «победой». По его мнению, Кассационный суд пытался создать новый вид уголовно наказуемого деяния, искусственно объединив два состава преступления: сокрытие незаконных материалов и оправдание терроризма. Правозащитник назвал это решение «юридической химерой» и поприветствовал вердикт Конституционного совета.

Теперь прокуратура во Франции не сможет требовать наказания только за хранение видео экстремистского характера. Однако статья об ответственности за оправдание терроризма, а также другие связанные с этим статьи Уголовного кодекса остаются в силе.

В 2017 году Конституционный суд дважды отменял внесенные в УК наказания за регулярный просмотр сайтов, оправдывающих терроризм. Как писала газета Le Monde, по этой статье тюремные сроки получили как минимум 12 человек. Часть из них на суде заявили, что переходили на сайты «из любопытства», однако это не позволило им избежать обвинительного приговора.

Согласно позиции Конституционного суда, уголовное наказание за один лишь просмотр, скачивание и хранение видео террористов не является «необходимым, целесообразным и пропорциональным ограничением свободы слова».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться