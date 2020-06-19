Министр культуры Франции: в кино продолжат целоваться, несмотря на коронавирус

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на 72-м Каннском кинофестивале, 18 мая 2019 г.

Министр культуры Франции Франк Ристер заверил, что с поцелуями в кино «не покончено», несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 19 июня, в интервью радиостанции RTL.

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«На съемочных площадках снова целуются», отметил с улыбкой Франк Ристер. По его словам, актеров, задействованных в сценах с поцелуями, протестировали на коронавирус, после чего они выждали некоторое время. Министр культуры подчеркнул, что поцелуи — это важная часть киноискусства.

Ранее комитет по гигиене и условиям труда на кинопроизводстве (CCHSCT cinéma) разработал рекомендации по охране здоровья на съемках на фоне пандемии. Там говорится о необходимости физического дистанцирования на съемочной площадке. Предлагается в частности вносить правки сценарий, менять план или делать цифровые вставки, чтобы избежать поцелуев или, например, сцен с групповыми драками, где невозможно сохранять дистанцию.

После двух месяцев режима самоизоляции во Франции возобновляются съемки фильмов и сериалов. Министр культуры напомнил, что государство выделило 50 миллионов евро на возобновление съемок, прерванных из-за эпидемии COVID-19.

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