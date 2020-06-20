«До 10 лет тюрьмы»: прокурор дал новые сведения о беспорядках в Дижоне

В субботу, 20 июня, прокурор Дижона Эрик Матэ дал пресс-конференцию, на которой сообщил последние новости о расследовании беспорядков, произошедших в городе несколько дней назад. Напомним, тогда в Дижон приехало около 200 выходцев из Чечни, для того, чтобы «разобраться» в «обидчиками» чеченского парня.

Реклама Читать далее

зВ начале пресс-конференции прокурор отметил: «Насильственные события, которые Дижон познал с вечера пятницы 12 июня по 15 июня, поразили всех на национальном, даже на международном уровне, но, конечно же, в первую очередь, (поразили) жителей Дижона, — потому что, если и существуют в Дижоне так называемые „трудные“ кварталы, то, (все-таки), то, чему мы были свидетелями, было непредсказуемо и, к счастью, остается необычным».

Затем, как сообщает BFMTV, прокурор выразил сожаление тем, что о факте драки (в которой серьезно пострадал выходец из Чечни и которая стала поводом для приезда «мстителей») не был сообщено вовремя. «Эти факты не сообщались полиции, не было заявления, так что полиция не могла выполнять свою работу по расследованию, и полиция не могла, в частности, разыскивать и задерживать виновников», — заверил Матэ.

Затем прокурор перешел к событиям 12—15 июня, которые стали ответом на драку. «По фактам первых трех дней (…) мы идентифицировали двадцать пострадавших, некоторые их них ранены тяжело — в частности, я имею в виду получившего ранения в результате стрельбы и пострадавшего в автомобильной аварии».

Прокурор напомнил, что в четверг, 18 июня, были задержаны шестеро подозреваемых, из которых двоих позднее, после проверки, отпустили. Остальным должны быть предъявлены обвинения.

Прокурор рассказал об этих людях подробнее. В частности, он отметил, что «23-летнему гражданину России, имеющему статус беженца и проживающему в Сент-Этьене», прокуратура потребовала предъявить обвинения «по факту участия в преступном сообществе с целью подготовки преступлений, наказуемых лишением свободы на срок 10 лет, насилия, усугубляемого тремя обстоятельствами: наличие оружия, объединение нескольких преступников и насилие, совершенное по причине реальной или предполагаемой принадлежности жертв к этнической группе, нации или так называемой расе». Четвертое обвинение, выдвинутое в адрес этого человека: «разрушения при отягчающих обстоятельствах».

Эрик Матэ отметил, что для этого человека прокуратура потребовала предварительного заключения под стражу.

Другой обвиняемый — «29-летний гражданин России, имеющий (французскую) карточку резидента, ранее не судимый, живет в Труа». Прокуратура ходатайствовала о возбуждении против него уголовного дела «по обвинению в преступном сговоре с целью подготовки к преступлений, наказуемых тюремным заключением до 10 лет, участии в группировке с целью разрушений или насилия, усугубляемого (теми же) тремя обстоятельствами» (см. выше). Этого человека прокуратура Дижона также потребовала отправить под предварительный арест.

Еще одному человеку — «53-летнему гражданину России, имеющему статус беженца и проживающему в городе Доле» (неподалеку от Дижона), «уже предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с целью подготовки преступлений, наказуемых лишением свободы на 10 лет, участия в группе с целью разрушений или насилия».

Четвертый задержанный — 41-летний житель Дижона, «рожденный в России, но имеющий французское гражданство», тоже ранее не был судим, но «находился под судебным контролем». Прокуратура запросила у суда придать ему статус обвиняемого по тем же пунктам — «создание преступного сообщества с целью подготовки преступлений, наказуемых лишением свободы на 10 лет, участия в группе с целью разрушений или насилия».

Напомним, беспорядки в Дижоне начались в конце прошлой недели. По данным французских СМИ, в город на востоке Франции приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции, а также из других европейских стран, чтобы «разобраться» с выходцами из Северной Африки, которые избили чеченца и нескольких его друзей.

МВД пообещало «жесткий ответ» на беспорядки в Дижоне, которые продолжались несколько дней и долго сопровождались, как отметили многие СМИ и местные жители, «пассивностью властей».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться