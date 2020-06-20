Исследование: у 41% детей с положительным тестом на коронавирус не было симптомов

Французский Институт Пастера протестировал школьников городка Крепи-ан-Валуа на севере Франции на антитела к коронавирусу

Французский Институт Пастера протестировал школьников городка Крепи-ан-Валуа на севере Франции на антитела к коронавирусу, чтобы выяснить какую роль могут играть дети в распространении вируса. Результаты исследования показали, что у 41% школьников с положительным результатом теста на антитела не было симптомов болезни.

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В исследовании приняли участие 1340 жителей городка Крепи-ан-Валуа, который в марте стал первым очагом распространения коронавируса во Франции. В исследовании на добровольной основе приняли участие ученики начальных классов, а также их родители и учителя. «Желающих было больше, чем мы могли себе представить», — рассказал руководитель медицинских исследований Брюно Оэн.

Опрос о состоянии здоровья и анализы крови были сделаны еще 28–30 апреля. Результаты исследования Институт Пастера опубликовал 19 июня. Если среди детей бессимптомными оказались 41% заразившихся коронавирусом, то среди взрослых этот показатель равен 10%, говорится в исследовании.

Антитела были обнаружены примерно у 10% участников тестирования. При этом разницы по числу зараженных между мужчинами и женщинами, а также между разными возрастами исследователи не обнаружили.

Ученые пытались выяснить роль детей в распространении коронавируса. Согласно предварительным результатам, дети оказались менее активными распространителями вируса. Чаще он передавался внутри семьи от родителей к детям. Таким образом, считают авторы исследования, возвращение школьников за парты не должно привести к новым вспышкам эпидемии.

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