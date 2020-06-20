Откроются кино и казино: во Франции объявили новый график снятия запретов

В субботу, 20 июня, правительство Франции объявило о новом снятии запретов, связанных с эпидемией коронавируса. Часть ограничений будет отменена с 22 июня, другая — с 11 июля, остальные — с сентября. При этом правительство отметило, что, с учетом положительной динамики, какие-то ограничения могут быть сняты и раньше, чем осенью.

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Коммюнике под названием «Дополнительные меры снятия карантина на летний период», опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

В сообщении говорится о том, что Совет обороны и национальной безопасности (CDSN), собравшийся под руководством президента Макрона, рассмотрел ситуацию с развитием эпидемии и предписал новый пакет мер по снятию ограничений.

«С учетом удовлетворительного положения с развитием эпидемии на континентальной территории и хорошего уровня подготовки страны», CDSN решил, что новые меры будут приняты в три захода.

С 22 июня снова будет позволено открыть кинотеатры, туристические лагеря, казино и игровые залы. Кроме того, снова будут разрешены коллективные виды спорта — с соблюдением «мер предосторожности, адаптированных к разным категориям указанной деятельности».

При этом в стране пока повсюду сохраняется требование ко «всем, кто старше 11 лет», соблюдать прежние санитарные меры предосторожности (сохранение физической дистанции, обязательное ношение масок в общественном транспорте и желательное — в любых закрытых помещениях).

С 11 июля, когда в стране должен закончиться режим чрезвычайного санитарного положения, будет разрешено хождение круизных лайнеров («в координации с нашими европейскими партнерами»), откроются для публики стадионы и ипподромы (на которых до сентября можно будет принимать не более 5000 человек — но это ограничение может быть снято ко второй половине августа, если позволит эпидемиологическая ситуация).

«Этот новый этап по снятию санитарных ограничений еще раз утверждает свободу в качестве правила и запрет в качестве исключения», — говорится в заявлении, в котором отмечается, что новые послабления, как и прежние, основываются, «в первую очередь, на чувстве ответственности французов».

«Значительная осторожность должна сохраняться на всей национальной территории», — подчеркивается в коммюнике.

В документе также отмечено, что на заморской территории в Гвиане, где «вирус активно циркулирует», правительство предлагает продлить чрезвычайное санитарное положение после 11 июля и примет решение о переносе там второго тура муниципальных выборов (которые по всей стране намечены на 28 июня). «Специальные решения» будут приняты в ближайшие дни и относительно другого «неблагополучного» (в плане распространения коронавируса) департамента Валь д’Уаз, расположенного в столичном регионе Иль-де-Франс, неподалеку от Парижа.

Напомним, снятие ограничений, принятых в связи с коронавирусом, началось во Франции 11 мая, и с тех пор власти уже несколько раз объявляли о новых послаблениях. В последний раз это делал Эмманюэль Макрон в минувшее воскресенье, 14 июня.

Президент также пообещал в июле снова обратиться к нации с изложением основных направлений развития страны после нынешнего беспрецедентного санитарного кризиса.

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