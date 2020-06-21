Во Франции предложили записать в Конституцию борьбу с глобальным потеплением

Участники Гражданского конвента по климату собрались в Париже с 19 по 21 июня, чтобы проголосовать за предложения, которые разрабатывались несколько месяцев.

В воскресенье, 21 июня, Гражданский конвент по климату представил президенту Франции 150 «экологических» инициатив. Среди них — предложение вписать в Конституцию положение о борьбе с глобальным потеплением и внести в законодательство статьи об «экоциде» (по аналогии с «геноцидом»). При этом участники Конвента не одобрили инициативу о сокращении стандартной рабочей недели в стране до 28 часов (вместо нынешних 35).

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AFP напоминает, что президент создал Гражданский конвент по климату (фр. La Convention citoyenne pour le climat — CCC) после многомесячных протестов «желтых жилетов», которые начались в ответ на увеличение «экологического» топливного налога.

Конвент — группа из 150 граждан, выбранных в ходе жеребьевки минувшей осенью, — готовил свои предложения девять месяцев.

Планировалось, что многие из этих вопросов могут быть вынесены на референдум. Элизабет Борн, министр транспорта при Государственном министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию, которая 21 июня от имени правительства приняла от участников CCC этот пакет предложений, подчеркнула, что такой плебисцит — хорошая идея, так как он позволит «поделиться работой Конвента со всеми французами» и «поспособствует росту экологической сознательности». За «широкий» референдум ранее высказывался и президент Эмманюэль Макрон.

Но члены CCC на своем заседании проголосовали против вынесения на референдум отдельных предложений за исключением двух: 1) внесения в преамбулу и в статью 1 Конституции упоминания о защите окружающей среды, биоразнообразия и «борьбы c изменением климата»; 2) введение во французское право понятия «экоцид» для наказания за серьезные преступления против окружающей среды. (Несмотря на то, что ранее предложение о внесении «экоцида» в законодательство уже было отвергнуто парламентом).

«Конституция, экоцид — здесь мы согласны на референдум», но по остальным вопросам «власть сама должна взять на себя ответственность», — заявил агентству France-Presse один из участников Конвента, пожелавший сохранить анонимность. «Все наши меры — супер. Мы призываем всех сограждан воспользоваться этим, и контролировать работу политиков», — заявила другая участница CCС по имени Иоланда (фамилии членов Конвента не раскрываются).

За свой пакет предложений члены CCС высказались 95% голосов, уточняет Le Figaro.

Правда, одна из самых спорных и самых заманчивых для многих наемных работников мер — сокращение рабочей недели с 35 до 28 часов при сохранении прежней зарплаты — была отвергнута. Против нее высказались 65% членов Конвента. Один из голосовавших объяснил такую позицию одновременно и тем, что участники CCC не захотели вредить предприятиям, и тем, что опасались «сойти за гиньолей», которые предлагают несерьезные вещи.

При этом члены CCC высказались за другое противоречивое предложение — о снижении максимальной скорости на французских трассах со 130 до 110 км/ч. Кроме того, они предложили ряд мер, стимулирующих приобретение экологически чистых машин: увеличение государственной поддержки при покупке таких авто, запрет с 2025 года продажи новых «грязных» автомобилей (выбросы которых превышают 110 гр CO2/км) и запрет въезда любых «грязных машин» в центральные части городов.

Предложили члены Конвента еще и запретить рекламу больших авто типа SUV. Кроме того, они выступили за серьезное сокращение рекламных площадей в общественных пространствах и полный запрет на рекламные щиты на улице.

Предлагается также запретить обогрев террас и освещение магазинов в ночное время.

Среди других примечательных мер — двукратное снижение использования пестицидов к 2030 году (и полный запрет наиболее опасных из них к 2035-му), повышение налогов на ультра-обработанные продукты и даже запрет на ГМО-семена.

Наконец, члены CCC предлагают ввести во Франции пост верховного уполномоченного по защите окружающей среды.

Президент Эмманюэль Макрон планирует принять всех 150 участников Конвента в Елисейском дворце 29 июня, чтобы «дать первый ответ на их предложения».

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