Представителям чеченской общины запретили проведение митинга в Страсбурге

Префектура департамента Нижний Рейн запретила проведение митинга представителям чеченской общины Страсбурга. Об этом вечером в субботу, 20 июня, сообщило агентство France-Presse.

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В воскресенье, 21 июня, представители чеченской диаспоры планировали провести манифестацию на площади Республики в Страсбурге, чтобы осудить «дискредитацию» со стороны политиков и СМИ, которой, по их мнению, подверглась их община после беспорядков в Дижоне.

Власти Нижнего Рейна мероприятие не санкционировали. Префектура выпустила пресс-релиз. В нем подчеркивается, что организаторы акции не смогли указать примерное количество участников митинга, поэтому гарантировать соблюдение санитарных правил безопасности на мероприятии было бы невозможно. По оценкам организаторов, количество участников акции могло варьироваться от ста до тысячи человек.

Представители чеченской общины сочли запрет нарушением их права на проведение митингов. Чтобы оспорить решение префектуры, Чеченская ассоциация интеграции (Association tchétchène d’intégration) обратилась в административный суд Страсбурга, однако в инстанции поддержали позицию властей. В постановлении суда, на которое ссылается AFP, говорится, что в нынешней санитарной обстановке многолюдные собрания могут способствовать распространению COVID-19.

Столкновения между наркоторговцами и выходцами из Чечни начались в Дижоне в ночь с 12 на 13 июня. Как рассказали представители чеченской диаспоры местным СМИ, конфликт вспыхнул после того, как наркодилеры избили 16-летнего чеченца. Молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован. В МВД Франции пообещали «жесткий ответ» на беспорядки и скорейшее привлечение их участников к ответственности. В субботу, 20 июня, прокурор Дижона Эрик Матэ дал пресс-конференцию, на которой сообщил последние новости о расследовании беспорядков.

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