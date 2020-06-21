Русский Париж: Долгий век кавалергардов

200-летняя история Кавалергардского полка российской императорской гвардии после 1917 года продолжилась в Париже. В эмиграции полковые традиции сохранила «Кавалергардская семья», объединившая офицеров и их сыновей. Живущий в Париже Георгий Бибиков — последний представитель этого уникального братства, хранитель живой памяти о кавалергардах, их истории и судьбе. Накануне своего 100-летнего юбилея Георгий Бибиков поделился воспоминаниями с RFI.

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Французский инженер на пенсии и потомственный русский дворянин, Георгий Бибиков — сын офицера Кавалергардского полка. Его отец Валериан Бибиков прошел Первую мировую и Гражданскую войны, вместе с женой Софьей Толстой в 1919 году покинул Россию и несколько лет спустя обосновался в Париже, где оказались многие его сослуживцы.

В начале 1920-х во французской столице офицеры создали собственное объединение — «Кавалергардскую семью», выделявшуюся среди других воинских эмигрантских союзов. Одним из инициаторов создания «семьи» был двоюродный дядя Георгия Бибикова, барон Константин Розен. Самого Георгия Валериановича торжественно приняли в офицерское объединение в 1940 году.

Георгий Бибиков © RFI Долгий век кавалергардов — Русский Париж

Сегодня его воспоминания — уникальное живое свидетельство эпохи, ставшей почти легендой. Эти личные воспоминания дополняют книги, изданные Георгием Бибиковым. Он стал составителем сборника «История кавалергардов», вышедшего в Париже в 1992 году и ставшего библиографической редкостью. В сборник вошли публикации «Кавалергардского вестника», который офицерский союз издавал в эмиграции.

Мемуары и сочинения кавалергардов легли в основу и другой книги, подготовленной Георгием Бибиковым вместе с финским историком Верой Ферзен. Эта книга вышла сперва в финском издании под названием «Кавалергарды. Полк Маннергейма». Русская версия труда — «Кавалергарды на службе России» — увидела свет в 2019 году в Эстонии.

О долгом «веке кавалергардов» в эмиграции, двух веках славной истории полка, мужестве, достоинстве и благородстве, особом «кавалергардском духе», русском воспитании и своих книгах Георгий Бибиков рассказал RFI накануне 100-летнего юбилея, который отметил 1 февраля 2020 года.

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