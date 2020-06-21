Сносить или ставить новые: акции против памятников докатились до Франции

В США и в ряде европейских стран на фоне массовых протестов, вспыхнувших после гибели чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, начали сносить статуи тех, чьи имена ассоциируются с историей рабства и колониализма. Звучат также призывы к переименованию улиц. О международной акции против памятников и ситуации во Франции — материал RFI.

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Война памятникам: от США до Европы

Акции с требованием сноса памятников проходили в США еще в 2017 году после трагедии в Чарльстоне. Тогда молодой американец Диллан Руф расстрелял чернокожих прихожан в церкви и на допросе заявил, что намеревался начать расовую войну. На сайте Диллана Руфа были найдены фотографии с его изображением на фоне флага Конфедерации, объединившей во время Гражданской войны в США в XIX веке южные рабовладельческие штаты. Трагедия вызвала массовые протесты, в ходе которых активисты призывали сносить памятники конфедератам.

Три года спустя кампания против памятников возобновилась с новой силой после новой трагедии: гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. В США статуи не только разрушают, но и демонтируют решением судов или властей. Нижняя палата Конгресса готовится рассмотреть вопрос о судьбе 11 статуй конфедератам в Капитолии. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, эти памятники оскорбляют идеалы демократов. На этой неделе она распорядилась убрать портреты четырех спикеров-конфедератов из галереи нижней палаты парламента. По всей стране снесенных статуй насчитывается уже несколько десятков, и, похоже, что со временем их число только возрастет.

Волна протестов перекинулась из США в Европу. Во многих европейских городах акции против полицейского насилия и расизма сопровождаются сносом памятников историческим личностям, а также призывами переименовать улицы, названные именами тех, кто ассоциируется с расизмом. В Бельгии мишенью активистов стали памятники Леопольду II, который сыграл решающую роль в захвате долины реки Конго. Несколько статуй бельгийского короля подверглись актам вандализма. Пока полиция ведет расследование, власти Антверпена решили демонтировать памятник монарху, а мэр Брюсселя Катрин Муро предложила начать дебаты о переименовании бульвара, который носит имя Леопольда II. Петиция с требованием снести по всей стране памятники королю набрала почти 80 000 подписей.

На фоне антирасистских акций в Великобритании появился проект под названием Topple the Racists («Свалить расистов»). На одноименном сайте его создатели разместили карту, на которой обозначены 60 памятников, о судьбе которых активисты предлагают провести дебаты. Между тем власти Лондона создали комитет, который будет заниматься вопросом спорных памятников. На днях в британской столице по требованию общественности власти снесли памятник шотландскому рабовладельцу Роберту Миллигану. В Бристоле сами протестующие снесли памятник и другому купцу Эдварду Колстону. В расизме упрекнули и Уинстона Черчилля, памятник которому был поврежден в ходе недавних акций. Премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал снос исторических памятников. Их он назвал «уроками прошлого», которые нельзя подвергать цензуре.

Вместо сноса строить «ответные» монументы

Республика не пойдет ни на какие компромиссы в борьбе с расизмом, но «не сотрет ни одного следа и ни одного имени из своей истории. Республика не свергнет ни одного памятника». Так президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на призывы активистов снести некоторые исторические памятники и переименовать улицы. Они прозвучали в ходе акций протеста против расизма и полицейского насилия, которые докатились до Европы из США после гибели Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.

На днях в ряде французских городов осквернению подверглись памятники Шарлю де Голлю, исчезла с постамента и статуя Леона Гамбетта в городе Вильнев-сюр-Ло, на западе Франции. Ее обнаружили во дворе одного из местных жителей и перенесли в музей для реставрации, после чего его установят на прежнем месте.

Гнев вызвала также фигура Жан-Батиста Кольбера, министра финансов при Людовике XIV. Он прославился не только реформами, которые способствовали развитию экономики Франции, но и подготовкой королевского указа под названием «Черный кодекс» (Code noir), который регулировал правила покупки и обращения с рабами. Активисты предлагают не только снести его статую, которая возвышается у Бурбонского дворца, но и переименовать улицы, названные в честь реформатора. Бывший премьер-министр Жан-Марк Эро, который возглавляет сегодня Фонд памяти и рабства поддержал эту инициативу. Он также предложил переименовать зал Кольбера в Национальном собрании и одно из зданий в районе Берси, носящее имя королевского министра.

Полемика развернулась и вокруг других исторических личностей. Среди них — участник колониальных войн в Африке, Индокитае и на Антильских островах маршал Жозеф Галлиени, именем которого названы улицы многих городов Франции, а также генерал-губернатор Тома Бюжо, который участвовал в колонизации Алжира и известен жестоким обращением с местным населением. Его именем названы не только улицы, в его честь установлен памятник на одном из фасадов Лувра.

На днях официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай не исключила возможности переименования улицы Бюжо. Позже в Елисейском дворце предложили вместо сноса памятников устанавливать новые, «ответные».

«Речь не идет о том, чтобы переименовать авеню Бюжо. Но почему бы не установить памятник эмиру Абделькадеру, который боролся против маршала? Почему бы не установить статую Эмиля Золя напротив памятнику Полю Деруледу?», — заявил агентству France-Presse источник в окружении президента (Поль Дерулед — французский поэт, основавший Лигу патриотов — прим. ред. RFI)

Дебаты меньшего размаха на тему спорных памятников развернулись во Франции еще в 2017 году. Тогда они тоже были вызваны акциями в США после трагедии в Чарльстоне, однако дело ограничилось лишь обсуждениями.

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