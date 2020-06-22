Во Франции министры поддержали идею ограничения скорости в 110 км/ч на автотрассах

Водителям уже запрещено превышать скорость в 80 км/ч на дорогах местного значения. Введение этого ограничения вызвало в 2018 году полемику.

Французские министры поддержали идею снижения скоростного ограничения на автотрассах до 110 км/ч. Это одна из 150 экологических инициатив, предложенных президенту Франции в воскресенье, 21 июня, Гражданским конвентом по климату.

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Предложение снизить максимально разрешенную скорость движения на автотрассах во Франции регулярно выдвигается с 2007 года, однако решение о введении такой меры пока не было принято. Сейчас на скоростных автодорогах страны максимальное ограничение установлено на уровне 130 км/ч.

Министр транспорта и экологии Франции Элизабет Борн в понедельник, 22 июня, в эфире телеканала BFMTV выступила за введение нового ограничения, так как оно позволит на 20% сократить объемы выбросов парниковых газов. При этом она отметила, что перед введением этой меры следует проконсультироваться с гражданами.

Государственный секретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари в эфире радиостанции RTL согласился с тем, что новое ограничение скорости положительно скажется на экологической обстановке, а также будет способствовать безопасности на дорогах. Газета Le Figaro отмечает, что многие министры уже высказывались в пользу снижения ограничений скорости, подчеркивая, что это их личная точка зрения.

На французских дорогах некоторых категорий в недавнем прошлом уже произошло снижение скоростного лимита. В частности, с 2018 года водителям запрещено превышать скорость в 80 км/ч на дорогах местного значения без отбойника-разделителя (до этого лимит составлял 90 км/ч). Введение этого ограничения вызвало в свое время бурную полемику и протест ассоциаций автомобилистов.

Гражданский конвент по климату (фр. La Convention citoyenne pour le climat — CCC) был созван после многомесячных протестов «желтых жилетов», которые начались в ответ на увеличение «экологического» топливного налога. Ожидается, что президент Франции Эманюэль Макрон примет всех участников Конвента в Елисейском дворце 29 июня, чтобы «дать первый ответ на их предложения».

Более подробно о предложениях, внесенных конвентом, можно узнать здесь.

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