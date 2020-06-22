Полиция задержала 9 человек во время операции в Дижоне

В понедельник, 22 июня, полиция Дижона задержала 9 человек за хранение оружия и наркотиков. Об этом сообщает агентство France-Presse. Задержания прошли в рамках операции, проведенной в районе Грезий после столкновений 12—15 июня между представителями чеченской общины и наркодилерами.

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Сообщается, что в ходе операции были изъяты три винтовки в разобранном состоянии, около трех килограммов патронов, сумма в 3150 евро, также были обнаружены кокаин, героин, канабис и так называемые вещества-«режущие агенты».

В рейде принимали участие 118 полицейских и жандармов. Ранее, в пятницу, 19 июня, в Дижоне была проведена первая масштабная полицейская операция после недавних беспорядков. В ней приняли участие 140 сотрудников правоохранительных органов. В результате были изъяты 80 граммов наркотического вещества «чарас» (смола канабиса), 25 «коктейлей Молотова», нож и бельгийские номерные знаки. Префект Бернар Шмельц заявлял, что рейд проводился в рамках плана по восстановлению порядка после столкновений 12—15 июня.

По данным французских СМИ, 12—15 июня в дижонский район Грезий Франции приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции, а также из других европейских стран, чтобы «разобраться» с выходцами из Северной Африки, которые избили чеченца и двух его друзей.

В субботу, 20 июня, прокурор Дижона Эрик Матэ дал пресс-конференцию, на которой сообщил последние новости о расследовании беспорядков, произошедших в городе.

Матэ напомнил, что в четверг, 18 июня, были задержаны шестеро подозреваемых, из которых двоих позднее, после проверки, отпустили. Остальным или уже предъявлены, или должны быть предъявлены обвинения.

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