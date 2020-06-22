Страдают миллионы «иностранцев»: во Франции признали проблему дискриминации

Дискриминации во Франции подвергаются миллионы иностранцев и тех, «кого воспринимают как таковых». На фото: француженки в образе Марианны, национального символа.

Дискриминация при получении работы, жилья, образования, при взаимодействии с полицией и при обращениях в органы власти: все эти проблемы портят жизнь во Франции миллионам иностранцев и тех, «кого воспринимают в качестве таковых». Такой вывод следует из доклада, который в понедельник, 22 июня, представил Жак Тубон, уполномоченный по правам человека при президенте Франции. Для решения этой проблемы омбудсмен предложил создать новый административный орган — «наблюдательный центр по вопросам дискриминации».

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Доклад называется «Дискриминация и происхождение: необходимость срочных действий».

«Лица иностранного происхождения, или воспринимаемые как таковые, находятся в неблагоприятном положении при получении работы или жилья, они более подвержены безработице, чаще проживают в плохих условиях, (чаще подвержены) полицейским проверкам», «учебному неравенству», у них чаще — проблемы со здоровьем, говорится в докладе, в котором подчеркивается, что проблема дискриминации во Франции «носит системный характер».

По словам Жака Тубона, которые цитирует AFP, «речь не о том, что (лишь) отдельные сотрудники отдела кадров отказываются брать на работу темнокожих или арабов» — с дискриминацией в стране сталкиваются «миллионы» людей. И это, помимо прочего, мешает «консолидации общества».

Жак Тубон. Geoffroy Van der Hasselt / AFP

При этом президент Эмманюэль Макрон все три года своего правления регулярно говорит о необходимости обеспечить «равенство шансов» для всех граждан республики, вне зависимости от их происхождения или места проживания. В частности, летом 2017 года, выступая перед Конгрессом, президент заявил: «Французская модель, за которую я выступаю, должна строиться на том, чтобы в дальнейшем не место рождения, и не связи определяли социальное положение, а талант, усилия и заслуги». Он повторил примерно эти же слова и 14 июня 2020-го, во время последнего обращения к нации.

Тем не менее, уровень дискриминации в стране, согласно социологическим данным, только вырос за последние годы, отмечается в докладе.

Каждое третье обращение в аппарат уполномоченного по правам человека касается дискриминации «по мотиву происхождения».

В документе говорится о «недостаточности государственной политики» в вопросах решения этой проблемы. «Борьба с разными видами дискриминации не является предметом отдельной скоординированной политики» государства, — утверждается в докладе Жака Тубона, который призывает сделать борьбу с дискриминацией еще одним «приоритетом» — наряду с «борьбой» за равенство между мужчинами и женщинами (во Франции есть даже специальный министр по этому вопросу — правда, это пока не помогло обеспечить хотя бы гендерное равенство в зарплатах).

Уполномоченный по правам человека предлагает не только создать «наблюдательный центр по вопросам дискриминации», но и юридически «облегчить доказывание дискриминации» и «гарантировать адекватные и действительно сдерживающие („дискриминаторов“) судебные санкции».

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