Франция репатриировала из Сирии 10 детей французских джихадистов

Как сообщает Reuters, дети находились в лагере для перемещенных лиц, контролируемом курдскими силами. В заявлении министерства иностранных дел Франции говорится, что их передали судебным органам для проведения необходимого медицинского обследования, затем ими займутся социальные службы.

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Как и многие другие европейские страны, Франция пока отказывается полностью репатриировать джихадистов и их семьи из зоны сирийского конфликта. С марта 2019 года по апрель 2020 из Сирии были вывезены 28 детей. Отмечается, что они являются сиротами, так как процедура возвращения во Францию ребенка с матерью является более сложной и предусматривает согласие матери.

По данным курдских сил, в трех подконтрольных им лагерях на северо-востоке Сирии содержатся около 12 тысяч иностранцев (4 тысячи женщин и 8 тысяч детей). По данным AFP, там находятся около 300 детей французских джихадистов.

Группа Familles unies, в которую входят близкие и родственники этих детей, неоднократно подавала прошения властям, требуя вернуть детей и их матерей во Францию.

Ранее родственники женщин и детей, удерживаемых в Сирии, подали в суд на министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Они обвинили его в «оставлении в опасности» и «злоупотреблении властью». Истцы указывали, что МИД Франции «намеренно» отказывается возвращать на родину женщин и детей, содержащихся в курдских лагерях в Сирии. Жалобы были направлены также в отношении министра юстиции Николь Беллубе. В начале января 2020 года специальный Суд Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR) отклонил иск, сославшись на то, что министрам можно вменить то или иное правонарушение, если они «имели средства для действий». Однако Сирия — это «иностранная территория, которая не имеет стабильного и признанного представительства и, кроме того, сейчас находится в состоянии конфликта».

Также в феврале 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые начал рассмотрение жалобы против Франции, которую подали родственники детей, оказавшихся в Сирии вместе с родителями-джихадистами. Заявители обратились в ЕСПЧ в связи с отказом репатриировать из Сирии их дочь, уехавшую на джихад в 2014 году, и ее двоих детей — пяти и четырех лет. Суд сообщил, что решение по делу будет вынесено «не ранее, чем через шесть месяцев»

В январе 2020 года глава курдского отделения Международного Красного Креста сообщил, что за 2019 год в крупнейшем лагере Аль-Хол скончались 517 человек, в том числе 371 ребенок.

*Суд Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR) — специальный судебный орган, который уполномочен разбирать дела членов правительства о правонарушениях, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей.

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