Во Франции прокуратура подготовила обвинение девяти человек по делу о теракте в Ницце

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) потребовала привлечь к суду девятерых человек по итогам следствия по делу о теракте в Ницце в 2016 году. Об этом во вторник, 23 июня, сообщают французские СМИ.

Реклама Читать далее

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля 2016 года. 31-летний тунисец Мохамед Лахуайедж Бухлель на грузовике въехал в толпу людей, прогуливавшихся по Английской набережной и наблюдавших за салютом по случаю национального праздника. Он также был вооружен. 86 человек погибли, более 450 получили ранения. Злоумышленник был застрелен силами правопорядка. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

Главной задачей следователей было установить, знали ли подозреваемые о намерении Бухлеля совершить теракт. В итоге прокуратура попросила привлечь к суду одного человека по обвинению в участии в преступной террористической группировке. Троим обвинявшимся в соучастии в убийстве обвинения смягчили: по версии следствия, 14 июля 2016 года они либо были внутри грузовика злоумышленника, либо общались с Бухлелем по телефону и sms, в том числе обсуждали предоставление ему оружия.

По информации Le Monde, еще пять человек подозревались в террористической деятельность. По результатам расследования четверым из них обвинения изменили на менее тяжкие — по версии следователей, они предоставили Бухлелю оружие, однако не знали, как именно он собирается его использовать.

Сейчас четыре человека находятся в предварительном заключении, еще четверо — под судебным контролем, на арест девятого выдан ордер.

Предварительное следствие было завершено еще в апреле. В течение месяца антитеррористическая прокуратура изучала его результаты и формулировала запрос в вышестоящие судебные инстанции. Как заявил адвокат ассоциации жертв теракта в Ницце Эрик Моран, его подзащитные надеются, что процесс начнется в 2021 года. Адвокат поприветствовал тот факт, что следователь отдельно изучали случай каждого из подозреваемых и скорректировали обвинения. «Главный виновник мертв, поэтому нельзя обвинять в терроризме каждого, следует подробно анализировать случаи по отдельности», — приводит Le Figaro слова Морана.

Теперь, после подготовки прокуратурой обвинительного заключения для судебного процесса, окончательное решение вопроса о передаче дела в суд — за судебными следователями, которые вели дело о теракте в Ницце.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться