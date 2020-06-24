Во Франции главного защитника гидроксихлорохина вызвали в Нацсобрание

Глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе и главный во Франции защитник лечения коронавирусной инфекции гидроксихлорохином Дидье Раульт должен ответить на вопросы специальной комиссии при Национальном собрании. Парламентская комиссия расследует, что происходило во время санитарного кризиса в стране.

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Профессор Дидье Раульт был одной из важных фигур этого санитарного кризиса, поэтому парламентарии приняли решение опросить его в рамках расследования, заявила в интервью Europe 1 глава комиссии, депутат от правящей партии «Вперед, Республика» Брижит Бургиньон. Задача комиссии — опросить максимальное количество политиков и ученых, чтобы пролить свет на проблемы, возникшие в стране в связи с пандемией, и сделать как можно более подробный отчет.

Опрос профессора начинается в нижней палате французского парламента в 17 часов. Как отмечает AFP, Дидье Раульт должен ответить на вопросы о его уходе из Научного совета при президенте, созданном в связи с эпидемией и решении массово тестировать всех желающих в Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе. Кроме того, Раульт объяснит парламентариям, как ему удалось добиться лучших результатов в области лечения COVID-19, чем в остальных медицинских учреждениях страны.

Дидье Раульт, выступающий за массовое лечение COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, продолжает защищать этот метод, несмотря на скептицизм научного сообщества. В интервью изданию Le Parisien профессор рассказал, что по-прежнему прописывает гидроксихлорохин пациентам с COVID-19 в своем институте в Марселе. «Я лечил более 3700 пациентов этим препаратом. 0,5% смертности, никакой кардиотоксичности», — заявил он.

О том, что препарат опасен кардиотоксичностью, может вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, говорилось в международном исследовании, опубликованном в специализированном медицинском журнале The Lancet. Однако методология исследования вызвала полемику в научных кругах и авторы статьи отозвали ее из издания.

Во Франции лечение коронавирусной инфекции гидроксихлорохином запретили 28 мая — после того, как ВОЗ приостановила клинические исследования препарата в ряде стран (правда, через несколько дней ВОЗ возобновила исследования). Однако Дидье Раульт получил специальное разрешение от Минздрава, чтобы продолжать терапию с использованием этого препарата. По мнению профессора Раульта, во Франции пытаются «демонизировать» гидроксихлорохин. «Пора прекратить рассказывать не пойми что о его опасности», — говорит он.

Ранее, на прошлой неделе, специальная парламентская комиссия уже опросила руководителя главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, а также главу Научного совета при президенте, профессора Жана-Франсуа Делфресси.

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