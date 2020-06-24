В Париже сошла с рельсов электричка RER

Авария произошла у станции Denfert-Rochereau. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

RFI

В среду, 24 июня, в Париже сошел с рельсов состав региональной электрички (RER) линии B. По данным Le Figaro, в результате инцидента никто не пострадал. Начато расследование.