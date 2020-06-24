В Париже сошла с рельсов электричка RER
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В среду, 24 июня, в Париже сошел с рельсов состав региональной электрички (RER) линии B. По данным Le Figaro, в результате инцидента никто не пострадал. Начато расследование.
Авария произошла примерно в 19 часов неподалеку от центра города, в районе станции Denfert-Rochereau. С рельсов сошло три вагона, пассажиров в составе не было, сообщает газета.
❌ Accident sérieux près de Denfert ⚠️ #RERB coupé jusqu'à fin de service entre Gare du Nord et Laplace. Trains en surface à gare du Nord pour Mitry / Roissy https://t.co/4Fq2b7GGky— AUT FNAUT IdF (@Asso_usagersidf) June 24, 2020
Управление парижского транспорта (RATP) объявило, что начало расследование произошедшего.
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