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В Париже сошла с рельсов электричка RER

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Авария произошла у станции Denfert-Rochereau.
Авария произошла у станции Denfert-Rochereau. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN
RFI

В среду, 24 июня, в Париже сошел с рельсов состав региональной электрички (RER) линии B. По данным Le Figaro, в результате инцидента никто не пострадал. Начато расследование.

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Авария произошла примерно в 19 часов неподалеку от центра города, в районе станции Denfert-Rochereau. С рельсов сошло три вагона, пассажиров в составе не было, сообщает газета.

В результате инцидента на некоторое время было перекрыто движение линии B между станциями Laplace и Port Royal.

Управление парижского транспорта (RATP) объявило, что начало расследование произошедшего.

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