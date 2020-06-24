На улицы Парижа после карантина выехало рекордное количество велосипедистов

На улицы Парижа после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов. Как пишет Le Monde со ссылкой на данные мэрии французской столицы, за год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны пообещали сделать все для того, чтобы пересадить французов с машин на велосипеды, и выделили на эти цели 20 миллионов евро.

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По данным журналистов, жители Парижа в мае 2020 года пользовались велосипедами чаще, чем во время забастовок общественного транспорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в часы-пик в будние дни его популярность выросла примерно вдвое, а в субботу и в воскресенье — в четыре и в три раза соответственно.

По данным BFMTV, во всей Франции число поездок, совершенных на велосипеде, выросло на 44%. При этом в мае 2020 года студенты еще не возобновили поездки в университеты, а большая часть сотрудников предприятий осталась на удаленной работе.

После снятия карантинных мер власти Франции, а также представители части местных органов самоуправления, пообещали повысить популярность велосипедов. На их ремонт каждому жителю страны выделили 50 евро. Ранее в Париже и столичном регионе уже начали выплату субсидий на покупку электрического велосипеда в размере половины стоимости (но не более 500 евро).

Мэр Парижа Анн Идальго во время предвыборных дебатов пообещала сделать велосипед основным видом личного транспорта. По ее мнению, в городе должно остаться «очень мало» автомобилей. Идальго является фаворитом второго тура муниципальных выборов, который пройдет во Франции 28 июня.

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