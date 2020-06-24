Приложение StopCovid предупредило 14 человек о возможном заражении коронавирусом за три недели

Приложение StopCovid, для создание которого пришлось провести дебаты в Национальном собрании, пока не доказало свою эффективность

Приложение StopCovid, на поддержку и обслуживание которого Франция тратит от 100 до 200 тысяч евро в месяц, за три недели с момента запуска предупредило о возможном заражении 14 человек. Как сообщили власти страны, приложение скачали почти два миллиона раз, однако выявить десятки цепочек заражения не удалось.

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Французское приложение StopCovid, которое стало доступно в Apple Store и Google Play 2 июня, было разработано для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Оно использует технологию Bluetooth. Устройство запоминает смартфоны с включенным приложением StopCovid, находившиеся в непосредственной близости за последние две недели. В случае, если пользователь более четверти часа был менее чем в метре от человека, у которого позже подтвердили коронавирус, программа уведомляет об этом владельца телефона и «ломает» цепочку передачи коронавирусной инфекции.

После запуска французские власти утверждали, что остались довольны популярностью приложения. За первые сутки его скачали 600 тысяч раз. Позже выяснилось, что четверть пользователей StopCovid удалили его, а часть никогда не использовали.

За три недели с помощью приложения удалось выявить 14 потенциальных случаев заражения. Речь идет о пользователях, которые находились слишком близко к человеку, являющемуся подтвержденным носителем COVID-19. Сколько из них действительно заразились коронавирусом, власти Франции не рассказали. О положительном тесте на новый вирус сообщили 68 пользователей приложения.

В СМИ StopCovid раскритиковали за высокую стоимость. По словам государственного секретаря по вопросам цифровых технологий Седрика О, его поддержка обходится властям в сумму от 100 до 200 тысяч евро в месяц. По данным L’Obs, эта цифра выше — от 200 до 300 тысяч евро. Ранее Седрик О заявлял, что цена приложения будет «незначительной» для налогоплательщиков.

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