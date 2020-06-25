Было ли «давление» на следствие в деле Фийона: защита требует пересмотра дела

В понедельник, 29 июня, суд в Париже должен вынести приговор по громкому делу Франсуа Фийона, бывшего премьер-министра Франции, и его супруги Пенелопы. При этом, с учетом вновь открывшихся на этой неделе обстоятельств, защитники экс-премьера требуют пересмотра дела.

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«Мы только что обратились в 32-ю палату Парижского уголовного суда с просьбой возобновить разбирательство, чтобы можно было с участием всех сторон обсудить недавние события», — объявили адвокаты Фийонов (а также еще одного фигуранта этого дела, бывшего заместителя Франсуа Фийона в Национальном собрании Марка Жуло), в коммюнике, которое было обнародовано агентством France-Presse 25 июня.

В том, прислушается ли суд к этому доводу адвокатов, и заключается сейчас главная интрига дела о «фиктивных рабочих местах» Пенелопы Фийон (в Нацсобрании), вынесение приговора по которому запланировано в Парижском дворце правосудия на 13.30 понедельника, 29 июня.

В марте, после судебных слушаний по существу, Национальная финансовая прокуратура запросила для Франсуа Фийона пять лет тюрьмы (их них три — условно), для Пенелопы Фийон — три года условно, для Марка Жуло — два года условно. При этом супруги Фийон, если суд признает их виновными, еще заплатят крупные штрафы и, вероятно, должны будут возместить суммы, полученные Пенелопой в виде зарплаты за долгие годы, пока она числилась помощницей депутата Нацсобрания (она выступала в этой роли и у своего мужа, и у Марка Жуло).

Впрочем, защита надеется на пересмотр, с учетом заявлений бывшей главы Национальной финансовой прокуратуры (PNF) Элиан Улетт.

Что нового открылось защите?

Госпожа Улетт, которая в прошлом году вышла на пенсию, 10 июня 2020-го выступила перед парламентской комиссией по расследованию «препятствий, (мешающих) независимости судебной власти». Как сообщил 18 июня журнал Le Point, экс-глава PNF заявила в Нацсобрании о постоянном «давлении со стороны Генпрокуратуры», которая, якобы, ежедневно требовала сообщать последние детали расследования этого коррупционного скандала (в прессе он шел под названием PenelopeGate).

Расследование проводилось в самый разгар предвыборной кампании, тогда же было заведено и уголовное дело — это было сделано чрезвычайно быстро для французской юридической машины, как отмечали адвокаты и сторонники Фийона.

Прокурор Элиан Улетт заявила о том, что в феврале 2017-го Генпрокуратура потребовала от нее завести уголовное дело, несмотря на то, что она, якобы, выступала против столь скорого решения. Но в итоге глава PNF поддалась «давлению», и 24 февраля 2017-го, за два месяца до первого тура выборов, дело было заведено.

Дошло до Макрона

На следующий день после публикации Le Point Элиан Улетт уточнила, что «давление», о котором она говорила в Нацсобрании, не касалось «ни фактов, предъявляемых господину Фийону, ни обоснованности (его) преследования» в уголовном порядке, а было лишь «чисто процедурным».

Тем не менее, оппозиция — от ультралевой партии «Непокорная Франция» до ультраправого «Национального собрания» стала жестко критиковать «инструментализацию правосудия»: тем более, что сами лидеры этих партий, Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен, тоже становились «объектами» юридического преследования. В четверг, 25 июня, в этом же ключе высказался и экс-президент Николя Саркози, который за последние годы стал фигурантом несколько уголовных дел.

19 июня Елисейский дворец сообщил, что президент Макрон обратился в Высший совет магистратуры и попросил проверить, вела ли PNF расследование дела Фийона «полностью беспристрастно, без давления».

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