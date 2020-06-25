Во французском Ренне из квартиры сбежал королевский питон

Во французском Ренне от заводчиков сбежал королевский питон, местных жителей призвали к бдительности.

Королевский питон сбежал от своих хозяев в бретонском городе Ренне еще во вторник, 23 июня, но местная пресса сообщила об этом только в четверг. Змею в метр длиной разыскивают пожарные и полиция, сообщает радиостанция France Bleu Armorique.

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Местных жителей призвали к бдительности, попросив, в частности, не оставлять детей одних в сквере Пре-Перше, рядом с которым пропал питон.

В лифтах прилегающих домов также расклеили объявления с призывом быть осторожными и номером телефона, по которому можно обратиться в полицию в случае обнаружения рептилии.

Хозяин питона подтвердил изданию Ouest France, что двухлетняя змея по кличке Изис сбежала из террариума во вторник, потому что он плохо закрыл дверцу. «Мы купили его легально. Он неопасен. Содержать такую змею не запрещено, и у нас есть все бумаги», — сказал он.

Королевский питон — неядовитая змея, ведущая преимущественно ночной образ жизни.

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