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Во французском Ренне из квартиры сбежал королевский питон

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Во французском Ренне от заводчиков сбежал королевский питон, местных жителей призвали к бдительности.
Во французском Ренне от заводчиков сбежал королевский питон, местных жителей призвали к бдительности. AFP - PRAKASH MATHEMA
RFI

Королевский питон сбежал от своих хозяев в бретонском городе Ренне еще во вторник, 23 июня, но местная пресса сообщила об этом только в четверг. Змею в метр длиной разыскивают пожарные и полиция, сообщает радиостанция France Bleu Armorique. 

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Местных жителей призвали к бдительности, попросив, в частности, не оставлять детей одних в сквере Пре-Перше, рядом с которым пропал питон. 

В лифтах прилегающих домов также расклеили объявления с призывом быть осторожными и номером телефона, по которому можно обратиться в полицию в случае обнаружения рептилии.

Хозяин питона подтвердил изданию Ouest France, что двухлетняя змея по кличке Изис сбежала из террариума во вторник, потому что он плохо закрыл дверцу. «Мы купили его легально. Он неопасен. Содержать такую змею не запрещено, и у нас есть все бумаги», — сказал он.

Королевский питон — неядовитая змея, ведущая преимущественно ночной образ жизни.

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