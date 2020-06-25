В Париже открылся знаковый процесс над французским джихадистом, «эмиром» ИГ Тайлером Вилюсом

В парижском суде присяжных в четверг, 25 июня, начался суд над французским джихадистом Тайлером Вилюсом по прозвищу Абу Хафс. Его судят за преступления, совершенные в Сирии в 2013-2015 годах. 30-летнему французу грозит пожизненное заключение.

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Уроженец города Труа на востоке Франции Тайлер Вилюс обвиняется в «руководстве террористической группировкой», «организации преступного сообщества» и «убийствах, совершенных группой лиц» в Сирии в 2013-2015 годах. Он стал первым французским гражданином, представшим перед судом присяжных по обвинению в преступлениях, совершенные на территории Сирии. Французские СМИ называют этот процесс «знаковым» и отмечают, что «над ним витает тень парижских терактов 13 ноября».

Тайлер Вилюс был задержан в аэропорту Стамбула 2 июля 2015 года, когда он пытался улететь в Прагу по чужому паспорту, принадлежащему гражданину Швеции. 21 июля он был экстрадирован во Францию и последние пять лет находился в тюрьме. Его арест французские СМИ называют «важнейшим» для местных спецслужб.

Французские следователи долгое время считали Вилюса одиннадцатым организатором терактов 13 ноября 2015 года, но так и смогли формально установить его причастность к этим событиям. После ареста джихадист смог спрятать в камере телефон и писал из тюрьмы сообщения организатору терактов, бельгийцу Абдельхамиду Абауду. Сам Вилюс во время следствия пытался минимизировать свою роль в произошедшем и объяснял, что эти сообщения были лишь отвлекающим маневром, тогда как на самом деле он покинул Сирию, чтобы отправиться в Мавританию с религиозными целями.

В 2011 году, после того, как Вилюсу не удалось поступить на службу во французский Иностранный легион, он отправился в Тунис, где примкнул к одной из джихадистских группировок. В 2012 он впервые приехал в Сирию, а в марте 2013 года переехал туда окончательно. В Сирию к нему несколько раз приезжала его мать Кристин Ривьер, более известная как «джихади-бабушка». Под влиянием сына она приняла ислам и в 2017 году была приговорена к 10 годам тюрьмы за участие в преступном сообществе и финансировании терроризма.

Следователи описывают роль Вилюса в рядах «Исламского государства» как «вербовщика», «бойца» и участника исламистской «бригады иммигрантов» Al-Muhajireen, занимавшейся установлением шариата, пытками и казнями. Позднее он возглавил боевой отряд и в одном из писем к матери сообщал, что стал «эмиром». Вилюс общался со всеми знаковыми французскими джихадистами, участвовавшими в терактах в Париже и Брюсселе.

Приговор по этому делу специальный суд присяжных, состоящий из профессиональных судей, должен вынести 3 июля.

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