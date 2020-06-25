Обнаженные в масках: во Франции откроется первый блошиный рынок для нудистов

В воскресенье, 5 июля, во французском городе Ле-Сабль-д’Олон откроется первый в Европе блошиный рынок для нудистов. Правда, в условиях эпидемии коронавируса посетителям, адептам полной наготы, придется немного поступиться принципами и в обязательном порядке надеть защитные маски.

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Искусство жить обнаженным

По случаю Международного для натуризма, который с 2006 года отмечается в первую субботу июля, во французском городе Ле-Сабль-д’Олон на берегу Атлантического океана традиционный блошиный рынок будет открыт исключительно для нудистов. Инициатором этого мероприятия выступил владелец рынка, который сам является натуристом.

Необычная барахолка пройдет на Авеню де Тальмон с 9 по 17.00 часов. Территория площадью 600 квадратных метров, на которой расположены 150 стендов, будет огорожена тонированными стеклами. Организаторы также предупредили, что в связи с эпидемией коронавируса посетители должны быть обязательно в масках, сохранять физическую дистанцию, дезинфицировать руки, а также не прикасаться к товарам.

В последние годы во Франции для натуристов устраивали многочисленные и разнообразные мероприятия: походы в музеи, спектакли, а также спортивные мероприятия. А в 2017 году во французской столице появился ежегодный фестиваль под названием «Искусство жить обнаженным», в рамках которого проводятся показы фильмов, литературные вечера, конференции, а также вечеринки. В этом году фестиваль был запланирован на конец мая, однако из-за эпидемии и карантина мероприятие перенесли на следующий год. Три года назад в XII округе Парижа также открылся первый нудистский ресторан «O’Naturel». Правда, через два года из-за недостатка в клиентах заведение закрылось.

70 лет нудистскому кемпингу

В 2017 году Франция заняла первое место в мире по числу специально предназначенных для нудистов мест отдыха. По всей территории страны их насчитывается около 500, в том числе 150 кемпингов и 120 пляжей. Первый нудистсткий пляж появился в середине прошлого столетия в Монталиве, на берегу Атлантического океана к северо-западу от Бордо. Теперь этот городок — популярный большой курорт для любителей натуризма.

Расположенный на территории соснового леса кемпинг Монталиве площадью 200 га является одним из самых крупных и старейших нудистских курортов Европы. Он состоит из тысячи частных бунгало, нескольких бассейнов, тренажерного зала, спа-центра, кинотетра, библиотеки, а также ресторанов, баров и супермаркетов. В пик сезона среднее число посетителей оценивается в 17 000. Сюда туристы приезжают со всего мира, многие отдыхают в этом кемпинге уже несколько десятилетий подряд.

В этом году нудистский кемпинг Монталиве собирался торжественно отметить 70-летнюю годовщину своего создания, однако пандемия коронавируса нарушила все планы. Мероприятие решили отменить. Во время карантина в кемпинге в условиях режима самоизоляции оказались около 400 постояльцев, которые там живут и работают, а с 11 мая Монталиве начал принимать лишь посетителей из окрестностей, поскольку во Франции действовало ограничение на перемещения в радиусе не более 100 км. С середины июня кемпинг снова принимает всех желающих, но с соблюдением новых санитарных норм.

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