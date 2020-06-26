Из парижского аэропорта Орли после карантина вылетел первый самолет

26.06.2020. Сотрудники аэропорта моют самолет перед его вылетом в Порту в 6.25. Это первый вылет из Орли после почти трехмесячного перерыва.

В пятницу, 26 июня, в парижском аэропорту Орли возобновились вылеты. Это произошло после почти трехмесячного перерыва, связанного с карантином из-за коронавируса. Позднее стало известно, что участники протестного экологического движения устроили в аэропорту акцию по блокированию вылетов.

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Как сообщает AFP, первый самолет отправился в 6.25 в Порту, а всего сегодня ожидается 70 вылетов (при том, что в «нормальное» время их в среднем бывает примерно 600 в день).

Сегодня почти все самолеты вылетят из Орли в страны Шенгенского соглашения, а также на французские Заморские территории. Ожидается 8000 пассажиров (при «обычной» ежедневной «норме» в 90 000).

Кроме того, пока открыт только один терминал из четырех.

Но постепенно аэропорт, который был закрыт с 31 марта в связи с резким падением авиационного трафика в мире, будет наращивать объемы работы.

В частности, резкое увеличение числа рейсов ожидается с 1 июля, когда будут открыты границы ЕС (впрочем, не для всех: в частности, для России и США они пока останутся закрытыми из-за высокого числа случаев коронавируса в этих странах).

Первый день пост-карантинной работы аэропорта Орли ознаменовался акцией протеста экологической организации Extinction Rebellion, активисты которой выбежали на взлетную полосу и пытались помешать взлету самолетов. В своем аккаунте в твиттере они объяснили, что требуют приостановки всех внутренних рейсов «по очевидным причинам безопасности: для обеспечения нашего выживания на земле». По мнению активистов, вредные выхлопы самолетов влияют на ухудшение ситуации с глобальным потеплением.

Des activistes d’@xrFrance sont actuellement sur les pistes de l’aéroport d’Orly, où ils bloquent un avion @aircorsica « Sauvons les https://t.co/MkMRtwO8Yz pas les avions », clâment-ils. pic.twitter.com/OMwkIu7ec6 — AlexandreReza Kokabi (@arkokabi) June 26, 2020

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Орли — второй по значимости аэропорт Парижа, на время его закрытия оставшиеся в его «столе заказов» коммерческие рейсы были переведены в главный аэропорт французской столицы Руасси-Шарль-де-Голль.