Свой политик для «Русской Ривьеры»: как мэр Ниццы подружился с Москвой

340-тысячная Ницца считается одним из самых «русских» городов Лазурного берега и всей Франции. Еще до 1917 года сюда из Российской империи приезжали представители аристократии, а теперь она стала любимым местом отдыха как олигархов, так и простых иммигрантов из России. Действующий мэр Ниццы Кристиан Эстрози, который может в третий раз занять кресло главы города, за более чем десять лет успел наладить хорошие связи с Москвой. На Лазурном берегу это понравилось не всем.

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«Здесь вы дома. Чувствуйте себя как дома во всей Ницце», — сказал Кристиан Эстрози представителям российских властей перед объективами телекамер в январе 2016 года. Тогда в городе официально открыли Николаевский собор, перешедший под контроль Московского патриархата. Один из самых крупных православных храмов Западной Европы официально стал собственностью РФ после долгих разбирательств: французский суд встал на сторону Москвы и посчитал его «историческим наследием» Российской империи. Ранее Николаевским собором около 90 лет управляла община ACOR-Nice, не связанная с Московским патриархатом.

Городские власти Ниццы в тяжбе, которая позволила России взять под контроль самую посещаемую достопримечательность Ниццы, никак не участвовали. Однако священников из России в день открытия храма Эстрози встретил торжественными речами. «От имени всей Ниццы я хотел бы выразить народу, президенту, правительству, Патриарху и церкви великой Российской Федерации нашу признательность за собор», — сказал он, открывая храм после реставрации.

Кристиан Эстрози — один из самых видных правых политиков Лазурного берега, а в прошлом — министр промышленности в правительстве Франсуа Фийона. Однако его карьера не похожа на путь, привычный для французских чиновников. Мэр Ниццы не заканчивал «школу кадров» французской элиты ENA или другой ведущий ВУЗ, а в молодости занимался мотоспортом. Ради гонок он бросил лицей и так и не получил полное среднее образование.

Иконой мотоспорта Эстрози не стал, хотя и четыре раза выиграл чемпионат Франции. После провального сезона в 1983 году он решил уйти в политику, заняв пост заместителя мэра Ниццы по вопросам спорта. Затем его избрали депутатом, а после — в разные годы назначали государственным секретарем и министром. Эстрози стал одним из немногих, кто смог построить политическую карьеру на национальном уровне, не сдав выпускные школьные экзамены.

Пост мэра Ниццы Эстрози, которого конкуренты называют «мотоучкой», занимает с 2008 года. Во втором туре он два года подряд одерживал уверенную победу, опережая конкурентов на десятки процентов.

У аналитиков нет сомнений в победе Эстрози и на выборах 2020 года, которые пройдут в это воскресенье. А сам действующий мэр уверен в своем лидерстве настолько, что отказался от участия в телевизионных дебатах. В его окружении это объяснили загруженным графиком.

Отказ от дебатов — не единственное в образе Эстрози, что может напомнить действия российских политиков. С 2016 по 2017 год он формально перестал занимать пост мэра, возглавив совет региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Место главы города он отдал своей правой руке Филиппу Прадалю.

«Это невероятный сценарий. Эстрози и его заместитель сделали то же, что Путин и Медведев, но на уровне города», — сказал тогда социалист Патрик Альман. Конкуренты Эстрози считают, что на этот период он оставил за собой контроль над ходом дел в мэрии — тем более что формально сам занял пост заместителя главы Ниццы.

Кристиан Эстрози в 1977 году AFP

Кристиан Эстрози — один из самых крупных региональных политиков во Франции, который публично высказывает свои симпатии к России — и тем самым вызывает недовольство Украины. Поддержал он позицию Москвы и во время кризиса, вызванного аннексией Крыма, призвав поставить России вертолетоносцы «Мистраль». В ноябре 2014 года — то есть в разгар напряженности между Москвой и Киевом — он приехал в Москву и поддержал позицию Кремля.

«Россия, как я знаю, не воюет с Францией. Мы не в той ситуации, в которой можно не выполнять поставки по контрактам», — рассказал Кристиан Эстрози тогда RFI по телефону из Москвы. А после, отвечая на вопрос о присутствии российских войск на территории Украины, добавил: «Мы знаем, что в Украине (у некоторых регионов) есть желание стать автономными, что там есть вооруженные группировки, а некоторые из них говорят по-русски, особенно на востоке страны, в Луганске и Донецке… Не думаю, что стоит заявлять, что Россия ведет агрессивную политику».

В 2016 году Эстрози принял делегацию из крымской Ялты, городом-побратимом которой Ницца стала еще 50 лет назад. Как сообщили украинские СМИ, французский мэр назвал визит «символичным», так как это было первое посещение Европы делегацией из Крыма после «референдума по вопросу о независимости и союзе с Россией».

Визит делегации из Ялты в Ниццу возмутил киевские власти. Украина направила в МИД Франции ноту протеста. «Еще одним ударом для нас было то, что на встрече присутствовал посол России господин Орлов, представитель страны, которая оккупировала Крым», — написал тогда посол Украины во Франции Олег Шамшур (покинул свой пост в июне 2020 года — RFI).

Обурений зустріччю мера Ніцци з "мером" Ялти. Надіслав @cestrosi листа, ноту - МЗС Франції #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/U91t1hOFSl — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) March 2, 2016

«В любом случае, (принадлежность Крыма) — это политическая проблема, которая не касается отношений между городами, — считает один из близких соратников Кристиана Эстрози, его заместитель по вопросам туризма и международных отношений Руди Саль. — У нас есть отношения с Израилем, с арабскими странами. Их не должны засорять политические проблемы».

«Я всегда говорил — мы связаны с Ялтой, и мы не будем брать в заложники жителей дружественного нам города. Сейчас Ялта находится под контролем России. Все знают, что вопрос принадлежности Ялты однажды будет так или иначе разрешен», — сказал Саль в комментарии Русской службе RFI.

— Для вас Ялта сегодня — часть России?

— Послушайте, а кто может сказать обратное? Сейчас Ялта находится в составе России. Там российские власти, российский флаг. И я не видел — по крайней мере, из Франции — выступлений против России в этом городе.

Надеюсь, что @MetropoleNCA займет особое место во франко-российских отношениях. Ницца - первый русский город Франции pic.twitter.com/Y846f5nFXp — Christian Estrosi (@cestrosi) November 13, 2014

В «первом русском городе Франции» русскую речь можно услышать почти на каждой улице. И речь идет не только о туристах и представителях «среднего класса» — в порту часто можно увидеть дорогие яхты русских олигархов, а в 2017 году здесь задержали бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. По версии следствия, он уклонялся от уплаты налогов при покупке виллы на соседнем мысе Антиб. После обвинения с Керимова сняли, однако швейцарская компания, участвовавшая в сделке, получила штраф в размере 1,4 миллиона евро.

Одно из ключевых мест для тысяч выходцев из России, живущих на Лазурном берегу, — Николаевский собор. Роскошный храм с зелеными куполами, который находится недалеко от центра, считается жемчужиной Лазурного берега и символом белой эмиграции. Его строительство началось в 1903 году, а личные средства на возведение собора жертвовал император Николай II.

Почти сто лет землей и собором распоряжались потомки эмигрантов из России из ассоциации ACOR, которая выступала против их передачи под контроль Кремля. После долгого судебного процесса, устроенного по иску Москвы, храм и его территория стали собственностью России. В 2011 году представители российского государства получили ключи от Николаевского собора. Русская служба RFI подробно писала об этом деле.

«Господин Эстрози никогда не принимал (представителей ассоциации ACOR), сейчас он не хочет знать о нас. А в 2007 году (до избрания мэром — RFI), когда Россия подала в суд, он сам пришел поговорить с нами. Он предложил свою помощь, сказал, что нужно сделать опись объектов, которые находятся в храме. Сейчас же то, что сделали наши родители, не имеет никакого значения. Все это растоптано — так же, как Путин растаптывает историю», — рассказывает Татьяна Ширинская. Ее мать — Анастасия Манштейн-Ширинская — ребенком покинула Крым во время Гражданской войны на кораблях русской эскадры, а после почти всю жизнь прожила в тунисской Бизерте, где хранила память о белой эмиграции.

Татьяна Ширинская и Алексей Оболенский © RFI / Denis Strelkov

«Ницца — „витрина“ Лазурного берега. Россия хочет быть представлена здесь, владеть самым красивым памятником города. Для меня то, что Москва взяла под контроль храм — это часть политики, построенной на экспансии», — считает Татьяна Ширинская, которая не сомневается в политической подоплеке дела.

Сейчас ассоциация ACOR заведует вторым по размеру православным храмом в Ницце — он находится в центре города на улице Лоншан. В отличие от помпезного храма, который уже официально находится во владении Российской Федерации, церковь Святых Николая и Александры обставлена скромно, и представляет интерес скорее для историков, чем политиков и туристов. Однако и она, вместе с русским кладбищем Кокад, по мнению Москвы, принадлежит России на основании «исправляющего нотариального акта». Французский суд пока что не вынес решение по делу.

Новый настоятель Николаевского собора в Ницце — отец Андрей Елисеев. До своего назначения во Франции он служил в храмах Бельгии и, как говорится на сайте Корсунской епархии, «отвечал за работу с соотечественниками на национальном уровне». Корреспондента Русской службы RFI он принял в небольшом, но уютном и современно обставленном домике рядом с храмом.

Николаевский собор в Ницце © RFI / Denis Strelkov

«Изначально позиция Эстрози (по спору о принадлежности Николаевского собора — RFI) была не в пользу российского государства, это хорошо известно. Потом он поменял свою точку зрения, потому что понял — Россия не собирается ничего отсюда вывозить. Он оценил и одобрил проект реставрации, за которую заплатил российский бюджет, а это — большие деньги. По официальным документам — 20 миллионов долларов. Какой-то специальной поддержки мэрия нам не оказывала. Но Эстрози всегда выражает общую поддержку, говорит, что ни в Ницце, ни на Лазурном берегу никаких санкций в отношении России не существует. Это его личная позиция», — подчеркнул отец Андрей. В 2019 году Эстрози еще раз подтвердил свою точку зрения — его имя значилось в числе «покровителей» международного гала-вечера в пользу Русского собора.

Не существует санкций и в отношении связей между Ниццей и Москвой. В 2019 году города подписали соглашение о сотрудничестве двух городов. Как сообщили в мэрии Москвы, в документе, который подписал Эстрози, говорится о «повышении эффективности городского управления по программе „Умный город“». В нее среди прочего входит внедрение системы распознавания лиц, которая активно применяется в Москве.

Во Франции камеры видеонаблюдения пока не могут узнавать граждан в автоматическом режиме — закон запрещает идентифицировать человека без его согласия. Однако в Ницце такие технологии не только разрабатывались, но и проходили тестирование — в 2019 году их применили на карнавале Ниццы. Журналисты называют видеонаблюдение и распознавание лиц «одержимостью» Эстрози.

«Я был депутатом в течение 30 лет, и я бился за то, чтобы во Франции существовала система распознавания лиц. И сейчас и я, и господин Эстрози боремся за это», — рассказывает Руди Саль. — Сейчас по фотографии, которая была сделана 15, 20 лет назад, мы можем вычислить человека. И на наш взгляд, речь идет не об ограничении права на личную жизнь, а про современный метод борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями. Мы должны воспользоваться технологиями для того, чтобы защитить наших граждан».

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