Второй тур муниципальных выборов во Франции начался с рекордно низкой явки

На участках для голосования предприняты дополнительные меры для защиты избирателей и членов комиссий.

Во Франции в воскресенье, 28 июня, проходит второй тур муниципальных выборов, отложенный на три месяца из-за эпидемии коронавируса. По данным на 12 часов, в выборах приняли участие чуть больше 15% от зарегистрированных избирателей.

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Явка во втором туре муниципальных выборов стала рекордно низкой по сравнению с аналогичной статистикой на прошлых голосованиях. В первом туре муниципальных выборов, который состоялся 15 марта, к 12 часам проголосовали более 18% избирателей. В 2014 году этот показатель был почти 20%, а в 2008 — 23,68%.

Второй тур муниципальных выборов касается только каждого третьего избирателя во Франции — 16,5 миллионов человек. По данным МВД, в общей сложности во второй тур вышли 157 632 кандидата в 4 820 коммунах, где муниципальные советы не были избраны в первом туре.

В большинстве французских коммун победители выборов были определены по итогам первого тура. Однако второй тур потребовался в большинстве крупных городов Франции: Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо, Нанте, Монпелье, Страсбурге.

Предвыборная кампания перед вторым туром проходила в условиях санитарных ограничений, без массовых встреч с избирателями. В день голосования избирательные участки снабдили антисептиками, а гражданам рекомендовали приходить в защитных масках и с собственной ручкой.

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