Лидерство «зеленых» и «разочарование» для Макрона: итоги муниципальных выборов во Франции

Во Франции в воскресенье, 28 июня, прошел второй тур муниципальных выборов, перенесенный из-за эпидемии коронавируса. После первого тура, который прошел в марте, расклад поменялся незначительно: представителям партии «Европа Экология Зеленые» удалось одержать первенство в части крупных городов, а результаты членов президентского движения «Вперед, Республика!», по словам госсекретаря Сибет Ндиай, вызывают «разочарование».

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Второй тур муниципальных выборов в 2020 году отличился рекордно низкой явкой. Согласно предварительным оценкам, на фоне пандемии коронавируса на участки пришли лишь чуть более 40% избирателей — меньше, чем в первом туре.

По предварительным данным, представители партии «Европа Экология Зеленые» победили на выборах в Страсбурге, Лионе, Бордо и Туре. Как сообщает агентство France-Presse, в Лилле член Социалистической партии Мартин Обри обошла конкурента от «зеленых» с минимальным преимуществом в несколько сотен голосов.

Государственный секретарь и официальный представитель правительства Сибет Ндиай заявила, что результаты членов президентской партии «Вперед, Республика!» вызывают «сильное разочарование». По ее словам, к таким итогам выборов в некоторых местах — в частности, в Лионе — привела «разобщенность» среди сторонников парламентского большинства. «Мы должны извлечь из этого урок», — заявила Ндиай в эфире телеканала France 2. При этом она подчеркнула, что хотя в крупных городах, в том числе в Париже, представители партии не смогли одержать победу, во Франции избрали «сотни» мэров, поддержанных движением «Вперед, Республика!».

В Гавре в борьбе за пост мэра лидерство одержал премьер-министр страны Эдуар Филипп. Он набрал более 58% голосов. Однако когда он приступит к исполнению своих обязанностей, неизвестно. Как пишут французские СМИ, на следующей неделе Эмманюэль Макрон может снять его с поста главы правительства, однако политологи считают вероятность этого низкой. Сам Эдуар Филипп ранее заявлял, что останется в Матиньонском дворце после муниципальных выборов, а управлять Гавром будет только после отставки.

В Ницце на третий срок переизбрали действующего мэра Кристиана Эстрози. Он набрал более 59% голосов, обойдя кандидата от «Национального объединения» Филиппа Вардона. Ранее Русская служба RFI опубликовала подробный портрет мэра Ниццы, который за более чем десять лет на своем посту успел подружиться с Москвой.

В Перпиньяне кресло мэра удалось занять представителю партии «Национальное объединение» Луи Алио. Глава движения Марин Ле Пен назвала эту победу «большой» и «символической». «Мы покажем, что можем управлять большими населенными пунктами», — отметила лидер крайне-правых.

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