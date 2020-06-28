Со второго тура — на второй срок: Анн Идальго лидирует на выборах мэра Парижа

Член Социалистической партии Франции Анн Идальго лидирует во втором туре выборов мэра Парижа. Cогласно данным исследовательского центра Ipsos, она набрала более 48% голосов, обойдя кандидата от правых «Республиканцев» Рашиду Дати, которую поддержали более 33% парижан.

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Анн Идальго во второй раз подряд займет кресло мэра Парижа. Кандидат от президентской партии «Вперед, Республика!» и бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен набрала чуть более 13% голосов. Она вступила в предвыборную гонку позже остальных претендентов на пост мэра, заменив Бенжамена Гриво. Он снялся с выборов после того, как художник Петр Павленский опубликовал его интимную переписку в сети.

Одним из главных пунктов предвыборной программы Анн Идальго стало улучшение экологической обстановки во французской столице. Она намеревается уменьшить максимальную скорость движения в Париже до 30 километров в час. Исключение сделают только для нескольких улиц, на которых машины смогут разогнаться до 50 километров в час. Идальго объявила, что с 2024 года в Париже запретят движение дизельных автомобилей, и пообещала пересадить большинство парижан с машин на велосипеды и общественный транспорт.

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