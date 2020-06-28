L’Oréal откажется от описаний «отбеливающий» и «осветляющий» на фоне протестов против расизма

Французская компания L’Oréal откажется от использования слов «отбеливающий» и «осветляющий» в описании своих продуктов по уходу за кожей. Об этом производитель косметики заявил в субботу, 27 июня, в коммюнике. Ранее L’Oréal публично поддержала движение Black Lives Matter.

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«The L’Oréal Group уберет слова „белый“, „отбеливающий“, „светлый“ и „осветляющий“ из описании продукции, предназначенной для ухода за кожей», — говорится в сообщении, распространенном компанией. Будет ли L’Oréal отзывать уже доставленные в точки продажи товары с этими словами на упаковках, не сообщается.

L’Oréal поддержала движение Black Lives Matter 1 июня. «Мы выступаем против любой несправедливости», — заявила компания в социальных сетях. Однако интернет-пользователи раскритиковали L’Oréal за эти слова: в 2017 году производитель косметических товаров прекратил сотрудничество с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф. Как писали СМИ, ее обвинили в «расистских высказываниях в адрес белых». В соцсетях она заявила о «нехватке разнообразия» в компании, а также о том, что общество, построенное белыми людьми, «пропитано расизмом». После она удалила свой пост.

L’Oréal Paris stands in solidarity with the Black community, and against injustice of any kind. We are making a commitment to the @NAACP to support progress in the fight for justice. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/4VDZUAdgXv — L'Oréal Paris USA (@LOrealParisUSA) June 1, 2020

Ранее об отказе от использования слова «отбеливающий» и его синонимов объявило индийское подразделение Unilever. Johnson & Johnson отказалась продавать крема, осветляющие кожу, в Азии и странах Ближнего Востока.

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